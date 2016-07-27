شعارزدگی مانع دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی می شود

رضا علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ اقتصادی را تجربه می کند، گفت: دشمن در کنار هجمه های گسترده فرهنگی، با حیله گری و سوءاستفاده از موقعیت ها و اعمال تحریم های جدید می خواهد کشور را در زمینه اقتصادی در تنگنا قرار دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را بر مبنای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل قرار داده اند اما متاسفانه تاکنون مسئامان به جای اقدام و عمل بیشتر به شعار پایبند بوده اند و باید گفت که اقتصاد مقاومتی با سر دادن شعار تحقق نمی یابد بلکه سیاست ابلاغی رهبری چشم طمع دشمن را کور می کند.

علیزاده در ادامه اظهار کرد: ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در شرایط خاصی قرار گرفته و با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از 38 سال اکنون در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی استقامت کرده و توانسته معنی واقعی مقاومت را در کشورهای همسایه از جمله بلادهای اسلامی گسترش دهد.

نماینده معین اهر و هریس ادامه داد: شاید امام خمینی(ره) در زمان انقلاب بعضی فرمایشاتی بیان می کردند و این فرمایشات برای برخی قابل هذم نبود اما اکنون به وضوح می توان نقش اسرائیل و آمریکا را مشاهده کرد به طوری که این کشورها نه تنها با ایران دشمنی خصمانه ای دارند بلکه با ایجاد گروهک های ترویستی از جمله داعش، هدف اسلام هراسی و ایران هراسی را دنبال می کنند.

وی با اشاره به اینکه لبه تیز شیطنت های آمریکا و همپایمانان آن با ایجاد و حمایت از گروهک تروریستی داعش به سمت خودشان نشانه می رود، افزود: کشورهایی که از داعش حمایت می کنند اکنون همین تروریست ها با عملیات مختلف کشورهای حامیان خود را به سمت ناامنی سوق می دهند.

علیزاده تصریح کرد: با وجود اینکه قصد استکبار جهانی از تشکیل گروه های تروریستی تکفیری برهم زدن امنیت ایران بوده اما به دلیل اشاعه فرهنگ مقاومت و هوشیاری مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، کشورمان نه تنها در خاورمیانه بلکه در سطح جهان از امنیت مثال زدنی برخوردار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیکاری و عدم اشتغال جوانان را مهم ترین مشکل کشور برشمرد و گفت: مسئولان با مدیریت های درست می توانند گام های مهمی را در مقابله با هجمه های اقتصادی دشمنان بر دارند زیرا بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی اکنون مردم را تحت فشار قرار می دهد.