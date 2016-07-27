یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشیده شدن پای فیش های نجومی به استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: یکی از مدیران استان کرمانشاه در مسئولیت های پیشین خود حقوق بالای ۴۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

این منبع خبری مطلع افزود: فرد مذکور از همکاران نزدیک مدیران برکنار شده در کشور است که انتصابش در استان کرمانشاه از سوی بسیاری از حامیان دولت هم مورد انتقاد قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس اسناد، این مدیر، پس از خداحافظی از پست پیشین خود پاداش بالای ۲۸۰ میلیون تومانی دریافت کرده که اسناد آن در اختیار دولت قرار گرفته است.

به گزارش مهر و بر اساس اظهارات منابع آگاه باید در استان کرمانشاه به زودی شاهد استعفای ناشی از تبعات دریافت های نجومی بود.