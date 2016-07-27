به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی گفت: دولت عراق در دو سه سال گذشته هماهنگی‌های خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشته و طی جلساتی که معاونت کنسولی وزارت امور خارجه با سفیر عراق در ایران داشته، مقرر شده تا دو هفته آینده و تا پیش از شروع ثبت‌نام پیاده‌روی اربعین، شرایط صدور ویزای عراق و قیمت آن از طریق سفارت این کشور اعلام شود.

وی سپس با یادآوری طرح اجباری بیمه در اربعین امسال اظهار کرد: این طرح در راستای تامین امنیت زائران اجرا می‌شود و براساس آن امکان ثبت‌نام و دریافت ویزای اربعین وجود ندارد، مگر آن‌که بیمه خریداری شود. نرخ بیمه اربعین هنوز مشخص نشده، اما سعی می‌شود در مذاکره با شرکت عامل، قیمت منطقی برای آن تعیین شود.

رییس سازمان حج و زیارت همچنین درباره نحوه تامین امنیت زائران اربعین در عراق بیان کرد: دولت عراق تا کنون موفق شده امنیت زائران را در سطح مطلوبی تامین کند. امسال هم تمهیدات خوبی پیش‌بینی کرده، ضمن آنکه با پیروزی‌های ارزشمند ارتش و نیروهای مردمی عراق، شرایط امنیتی به طور نسبی در این کشور برقرار شده است.

اوحدی در ادامه به چالش‌هایی که در اربعین سال‌های گذشته بوجود آمد و مدیریت اربعینِ پیش رو را تحت تاثیر قرار داد، اشاره کرد و افزود: با توجه به نابسامانی‌هایی که در برخی از مقاطع زمانی هنگام خروج از مرزهای ایران پیش آمد، تصمیم گرفته شد در سامانه ثبت نام اربعین (سماح) درگاهی برای ثبت نام افاغنه مقیم ایران اختصاص یابد. همچنین با هماهنگی وزارت کشور و نیروی انتظامی، مرز خاصی برای تردد آنها درنظر گرفته شد که هنگام ثبت نام، بصورت هوشمند مشخص می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر مرز خروجی اتباع افغان چزابه است که در صورت تغییر، اعلام خواهد شد.

اوحدی همچنین گفت: سال‌های گذشته افرادی که علاقه‌مند بودند به عنوان خادم در مراسم پیاده روی اربعین حضور باشند سرگردان بودند و اطلاع نداشتند چگونه باید اقدام کنند، برای همین امسال در سامانه «سماح» درگاهی ایجاد شده تا متقاضیان خدمت به زائران امام حسین (ع) از این طریق اقدام کنند.