به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی صبح چهارشنبه در نشست انجمن حمایت از زندانیان که با حضور دادستان کرج، مدیر کل سازمان زندان ها، نماینده شورای شهر کرج و مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی برگزاری مراسم گلریزان یکی از ضروری ترین کارهایی است که در حوزه حمایت از زندانیان باید صورت گیرد.

ایرانی خاطرنشان کرد: متولی برگزاری مراسم گلریزان، برای حمایت از زندانیان و آزاد سازی آنان، ستاد دیه و برای حمایت از خانواده های زندانیان، انجمنی است که تحت همین نام فعالیت می کند.

فرماندار کرج گفت: هرگونه اقدام تبلیغاتی و یا حتی خیریه، توسط موسسات و افراد حقیقی و حقوقی دیگر، برای برگزاری گلریزان، باید ابتدا مورد تایید سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی قرار گیرد. بنابراین، به خیرین و نیکوکارانی که قصد دارند برای آزاد سازی زندانیان و حمایت از خانواده های آنان اقدام کنند توصیه می شود تنها از مجرای این دو متولی قانونی اقدام کنند.

معاون استاندار البرز حمایت از زندانیان و خانواده های آنان را فعالیتی بشر دوستانه دانست و گفت: مشارکت خیرین برای حمایت از زندانیان با پرداخت دیه در جرائم غیرعمد و همچنین دستگیری از برخی خانواده های نیازمند آنها، فعالیتی انسان دوستانه است که در این راستا باید مسئولان برگزاری مراسم گلریزان، با دعوت از نیکوکاران، این موضوع را نیز مانند سایر اقدامات شهروندان خیر در کشور توسعه دهند.

ایرانی همچنین با تاکید بر تلاش استاندار البرز برای انتقال زندان های کنونی شهر کرج به خارج از استان، گفت: خوشبختانه تلاش های مسئولان استان، توانسته است منجر به تصویب این امر در شورای امنیت ملی شود.

وی اضافه کرد: انتقال زندانیان غیر بومی به شهرهای خودشان، اولین گامی است که در این راستا برداشته شد و با جدیت در حال پی گیری است.

ایرانی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح های آموزشی، پیشگیری و حمایتی، خانواده های زندانیان از آسیب های ناشی از این مشکل در امان بمانند.