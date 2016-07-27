قدرت الله قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شهرستان کویری آران و بیدگل و کمبود شدید آب و با توجه به اینکه کاشت پسته نیاز به مصرف زیاد آب ندارد به همین لحاظ آران و بیدگل قطب پسته استان شده است.

وی بیان داشت: کاشت پسته در آران و بیدگل با توجه به کمبود شدید منابع آبی و همچنین دارا بودن زمین مناسب برای کاشت پسته مطلوب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: تشویق کشاورزان آران و بیدگل به سوی کشت محصولات نیازمند به آب کمتر مانند پسته از برنامه های مدیریت جهادکشاورزی در راستای تغییر الگوی کشت است.

وی اضافه کرد: گرمای شدید هوا در شهرستانی کویری مثل آران و بیدگل امسال سبب خسارت ۳۰ درصد به باغات پسته این شهرستان شده است.

قاسمی ادامه داد: خسارت ناشی از طوفان های شدید و گرمای زودرس هوا در شهرستان کویری آران و بیدگل باعث شده که خوشه‌های پسته در باغ های شهرستان ریزش شدید داشته است.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۲۰ میلیارد ریال به پسته کاران آران و بیدگل خسارت وارد شده است، گفت: هم اکنون آران و بیدگل با بیش از سه هزار و پانصد هکتار باغ پسته با ۵۰ درصد سطح زیرکشت، رتبه نخست تولید پسته استان را دارد که این خسارت موجب کاهش عملکرد استانی نیز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه با وجود خشکسالی ۲۱۲ هزار تن گندم در سطح استان تولید شده است، اضافه کرد: تا به حال بیش از ۴۸ هزار و پانصد هکتار گندم آبی و ۶ هزار و ۳۴۰ هکتار دیم در سطح استان برداشت شده است.

وی گفت: میزان تولید گندم استان ۲۶۰ هزارتن پیش بینی می‌شود که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی تحویل سیلو شده است، ضمنا بیش از پنج هزار تن گندم بذری نیز از کشاورزان خریداری شده است.

قاسمی همچنین به سطح زیر کشت جو در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: سطح زیرکشت جو در سال زراعی ۹۵-۹۴ حدود ۵۰ هزار و ۲۴۰ هکتاربوده است.

وی اعلام کرد: از این سطح تاکنون حدود ۴۹ هزار و هکتار با میزان تولید ۲۰۲ هزار تن به مرحله برداشت رسیده که پیش بینی می شود این مقدار به ۲۰۶ هزار تن نیز برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: سطح زیرکشت جو دیم استان پنج هزار و ۸۵۸ هکتار که تاکنون حدود پنج هزار هکتار از سطح مذکور برداشت و از این سطح سه هزار و ۵۰۰ تن محصول جو برداشت و پیش بینی می‌شود میزان محصول به چهار هزار و ۱۰۰ تن نیز برسد.

۲۳ مرکز تحویل جو در سطح استان اصفهان دایره شده است

وی گفت: در سطح استان ۲۳ مرکز تحویل جو توسط شرکت پشتیبانی امور دام دایر شده و تاکنون حدود ۶۴ هزار و ۳۲۲ تن جو مازاد کشاورزان تحویل این مراکز شده و همچنین حدود ۱۷ هزار ۳۶۸ تن نیز در تالار بورس به فروش رسیده است.

قاسمی گفت: قیمت تضمیمی خرید جو به ازاء هر کیلو ۱۰ هزار و ۲۸ ریال است.

وی به رشد ۱۰۰ درصدی تولید دانه روغنی کلزا در استان اصفهان اضافه کرد و افزود: برداشت کلزا از سطح ۴۱۰ هکتار از زمین های ارزاعی استان آغاز و همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش سطح زیر کشت کلزا استان اصفهان، گفت: برداشت کلزا از سطح ۴۱۰ هکتار از زمین‌های زراعی استان آغاز و همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۵۰ تن کلزا در قالب خرید تضمینی از کشاورزان به ازاء هر کیلو ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری و وجه بیش از ۴۲۰ تن آن نیز پرداخت شده است.

وی اعلام کرد: در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی به کشور، تولید کلزا استان اصفهان نسبت به سال گذشته هم در میزان تولید و سطح دو برابر رشد داشته است.