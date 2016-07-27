به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شورایعالی بورس تصمیمات تازه‌ای گرفت و علاوه بر تغییر رئیس سازمان بورس، اعضای دیگر هیات مدیره بورس را نیز تغییر داد. در بین این اسامی نام یکی از اقوام نزدیک به عضو اصلی تیم مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد.

پیش از این در تیرماه امسال خبر رسیده بود که این فرد بدون هیچ شرایط استخدامی یک شبه در بانک مرکزی پذیرش شده است، اما با توجه به هجمه هایی که از سوی رسانه ها در این باره مطرح شد، بانک مرکزی عقب نشینی کرد و گویا از استخدام این آقازاده منصرف شد. این در حالی است که بانک مرکزی شرایط استخدامی خاصی دارد و انتصاب مدیران در این بانک بدون تائید صلاحیت و احراز شرایط قانونی و طی مراحل امکان پذیر نیست.

البته ناگفته نماند که این فرد نزدیک به یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات هسته ای، پیش از این مدیرعامل یکی از کارگزاری های بورسی بوده و به گفته یکی از مسئولان بورسی در بورس کشور فعالیت داشته است.