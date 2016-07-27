اتحادیه اروپا خواستار توقف شهرک سازی در قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» در بیانیهای مطبوعاتی گفت: تصمیم اخیر تلآویو برای ساخت ۷۷۰ واحد مسکونی جدید در قدس شرقی امکان تشکیل دو کشور را از بین برده و باعث میشود حلقهای از شهرکهای اسرائیلی در اطراف شهر قدس به وجود بیاید واین مساله باعث جدایی بیشتر قدس شرقی از کرانه باختری میشود.
ساخت واحدهای مزبور شهرک جیلو را تا حوالی جنوبی قدس شرقی گسترش میدهد. این واحدها بخشی از طرحی بزرگتر است که حدود سه سال پیش مصوب شد؛ طرحی که بر اساس آن حدود هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد.
موگرینی در بیانیه خود افزود: تلآویو تنها چند هفته پس از گزارش کمیته چهارجانبه صلح در خاورمیانه (آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل) که این رژیم را به توقف شهرک سازیها فراخوانده و این اقدامات را برخلاف قوانین بین المللی دانست، از طرح جدید خود خبر داد. این امر سوالهایی را در مورد نیات و اهداف طولانی مدت تل آویو مبنی بر عدم امکان تشکیل کشور مستقل فسلطین مطرح میکند.
بر اساس گزارش کمیته چهارجانبه، اسرائیل باید سیاست احداث و گسترش شهرکسازی را متوقف کند.
در همین راستا «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، نیز در نشست اخیر خود با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که پنجشنبه در پاریس صورت گرفت، ضمن هشدار درباره وضعیت شکننده در خاورمیانه تداوم شهرکسازی اسرائیل را مصداق تهدید برشمرد.
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