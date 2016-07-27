تاثیرات برجام در آذربایجان شرقی مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: از امروز کلید انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ زده شده و همگی برای این انتخابات آماده خواهیم شد.

وی با ارائه گزارشی از شورای اداری استان گفت: دیروز به نمایندگی از مدیران استانی خدمت رئیس جمهور گزارشی از وضعیت این استان را ارائه داده و ایشان در گزارش خود از استقبال مردم در زمان سفر ریاست جمهوری قدردانی کردند.

جبارزاده افزود: در این جلسه در سه موضوع گزارش هایی اراده دادیم که اولینشان شرایطی بود که استان را در آن وضع تحویل گرفتیم که همه مدیران به یاد دارند که سال ۹۲ برای کل کشور و این استان سال سختی بوده و اغلب شاخص های اقتصادی استان وضعیت بدی داشت از جمله در شاخص های امنیتی و انتظامی، صنعتی، کشاورزی و دیگر بخش ها دارای شرایط خوبی نبودیم.

استاندار اذربایجان شرقی با اشاره ای به وضع صنعت در استان گفت: در سال های گذشته و قبل از دولت تدبیر، راهپیمایی های زیادی از سوی کارگران در استان شاهد بودیم که اعتراض بالایی به وضع امور داشتند و در خود تبریز نیز برخی کارخانه ها حتی ۳۰ ماه حقوق کارمندان خود را پرداخته نکرده بودند.

وی افزود: امروز وضعیت استان ما به مرحله ای رسیده است که تعداد واحدهای بحرانی ما کاهش یافته و به همت دادگستری شاهد حل مشکلات این واحدها نیز هستیم و هفته قبل نیز شاهد حل مشکل ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی بودیم که در طول سالیان گذشته به فردی نالایق واگذار شده بود و سبب پایین آمدن بازدهی این کارخانه شده بود.

جبارزاده ادامه داد: شرکت ماشین سازی نیز مورد پیگیری بالای مسئولان قرار گرفته است تا شاهد حل مشکل این کارخانه نیز باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص امنیت استان در طول سالیان گذشته گفت: سرقت از موزه و دانشگاه تبریز از جمله این ناامنیتی ها در طول دولت گذشته بود.

وی افزود: اما هم اکنون این استان به یکی از استان های امن تبدیل شده و از نظر صنعت و کشاورزی نیز مدعی نیستیم که همه مشکلات را حل کرده ایم اما تدبیر لازم و برنامه ریزی خوبی برای حل این مشکلات اندیشیده شده و این دولت در تلاش برای ساختن زندگی ارام تر برای مردم است.

جبارزاده در خصوص دومین بخش گزارش به ریاست جمهوری نیز گفت: خدمات انجام شده در طول دولت تدبیر در استان از جمله این گزارشات بود که در طول این سال ها مدیران استانی در مناسبت های مختلفی پروژه های خوبی افتتاح کردند و در این بین نیز از شهرداران قدردانی ویژه ای شد که همواره یار دولت بوده اند.

وی افزود: در اغلب شهرها با توجه به کمک دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان به شهرداری و دهیاری ها کمک کردیم که یاداور می شویم بودجه عمرانی ما ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بالای دو هزار میلیارد پروژه توسط شهرداری های استان عملی شده است.

وی در خصوص آثار برجام نیز گفت: مخالفان دولت همواره بر طبل ناامیدی زده اما پس از برجام به مقدار دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد امضا شده شهرداری تبریز با طرف قرارداد خارجی است.

جبارزاده در خصوص بحث سوم نیز گفت: عملکرد ویژه استان در طول سال ۹۵ در مقام عمل به شعار سال سومین بخش گزارش بود که در طول چهار سال مدیران استانی مجاهدانه برای خدمت به مردم تلاش کردند و بدون توجه به ساعات کاری به رفع مشکلات مردم پرداخته اند.

وی افزود: ۵۳ جلسه کارگروه ستاد رفع موانع و تصمیم گیری برای اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است و امروز تمامی صنعتگران بر این باور هستند که باید در خدمت تولید و صادرات قرار گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی در سال ۹۵ منتظر اختصاص بودجه دولتی نبوده ایم، گفت: بخش خصوصی خود پیگیر پروژه های عمرانی بوده و این طرح ها هیچگاه تعطیل نشدند.

وی ادامه داد: امیدواریم با عملکرد قابل قبول مدیران استانی، این استان را الگویی برای تمامی استان ها قرار دهیم.