به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم رونمایی از البسه و تجهیزات رکابزنان اعزامی ایران به بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو در محل پیست دوچرخه سواری آزادی با حضور نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و برخی از اهالی این رشته برگزار شد.

سجادی در این مراسم، گفت: المپیک تنها صحنه رقابت ورزشکاران نیست بلکه نمایشگاهی است که تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات ورزشی می توانند محصولات خود را در آن به نمایش بگذارند.

وی در خصوص پیش بینی نتایج کاروان ایران در بازی های ریو افزود: ما نتایج را کارشناسی کرده ایم اما نمی توانیم در مورد مدال ها پیش بینی کرده و عدد بدهیم چرا که این موضوع می تواند برای ورزشکاران ایجاد استرس کند و توقعات را بالا ببرد. بهتر است در مورد عدد صحبت نکنیم.

سجادی در مورد طراحی لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک خاطرنشان کرد: ما طراحان بسیار خوبی در کشور داریم و فدراسیون های ورزشی می توانند از ذوق هنری آنها برای تهیه البسه خود استفاده کنند. برای لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک چند مدل پیشنهاد شد که یکی از آنها مورد تایید قرار گرفته و قرار است تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است دیگر در خصوص لباس گذشته صحبت نشود و به طرح جدید فکر کنیم.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سئوال که گفته می شود فضای ریو امن، نیست، گفت: شنیده ایم استرالیا جای خود را تغییر داده اما هنوز نماینده ما در ریو گزارشی از این بابت نداده است.

وی در ادامه به سخنان خود در خصوص کسب سهمیه جدید قایقرانی اشاره کرد و افزود: عادل مجللی مشکلی برای حضور در ریو ندارد و در زمان مقرر به این بازی ها اعزام می شود.

سجادی در ادامه نشست خبری مراسم رونمایی از لباس های ورزشکاران دوچرخه سوار در المپیک تصریح کرد: المپیک میدان سختی است و هر کس که در آن شرکت می کند سطحش بالاست و باید با تجهیزات و امکانات خوبی راهی این دیدارها شود. دوچرخه هایی که امروز ورزشکاران می خواهند از آنها استفاده کنند از آلمان و اتریش تهیه شده و رکابزنان از تجهیزات خوبی در این بازی ها استفاده خواهند کرد.

وی درباره ارزیابی عملکرد دوچرخه سوای نیز گفت: من امروز برای ارزیابی اینجا نیستم بلکه برای بازدید از مجموعه اینجا آمدم. با این حال دوچرخه سواری موفق شده سهمیه المیپیک را با ۶۰۰ اختلاف امتیاز از تیم دوم آسیا برای المپیک دریافت کند و این مساله رضایت بخش است.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به خبرنگاران در خصوص جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: اعضای هیات مدیره در این مجمع گزارش عملکرد یک ساله گذشته خود را ارائه دادند و به بررسی برنامه های آینده این باشگاه پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون سه رکابزن اعزامی ایران به بازی های المپیک در قالب تورهای باشگاهی خود در پانزدهمین دوره تور بین المللی چین هایلک حاضر هستند.