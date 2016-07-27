به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به موضوع اراضی هفت سنگان که اخیراً در سطح رسانه ها و افکارعمومی بدان پرداخته شده است خاطرنشان کرد: طرح موضوع زمین خواری در سطح افکار عمومی فرصت مناسب و مغتنمی است تا از مدیران خدوم و سالم دفاع شود چون متاسفانه فضا و ذهنیتی در جامعه ایجاد شده و شکل گرفته که مردم با شنیدن عنوان و اصطلاح «مدیران» دچار احساس تنفر می شوند در حالیکه تحول و پیشرفت هر جامعه ای از سوی مدیران اتفاق می افتد.

وی افزود: مدیران سرمایه های گرانقدر جامعه هستند که باید جایگاه آنها محفوظ و نگاه مردم نسبت به مدیران واقعی و دقیق باشد و در صورت تخلف یک یا چند نفر نباید به گونه ای موضوع در سطح افکار عمومی القاء شود که اعتماد عمومی نسبت به همه مدیران خدشه دار شده و یا از بین برود.

استاندار تصریح کرد: در خصوص موضوع فیش های حقوقی نامتعارف هم که در جامعه مطرح شد بخش عظیمی از آن مربوط به حوزه بانک ها، شرکت ها و بیمه ها است که از گذشته مطرح بوده و در دستگاه دولت چیزی تحت این عنوان وجود ندارد و مدیران هم فیش خود را بروی سایت ها قرار بدهند تا همه ببینند و حقیقت این موضوع بر همگان اثبات شود. نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکهدولت قاطعانه با فساد و سوء استفاده های مالی در هر سطحی و توسط هرکسی انجام شود به شدت و قاطعانه بر خورد خواهد کرد. خاطرنشان کرد: درخصوص فیش های حقوقی هم دولت این مسیر را تا انتها ادامه خواهد داد و هم اکنون در حال تهیه دستورالعملی هستند تا سیستم پرداختی ها از یک نظم و نظام دقیق تری برخوردار شود.

همتی گفت: شان و جایگاه مردم در نزد افکار عمومی باید حفظ شود و البته مدیران هم باید با انجام کارهای بهتر و بیشتر، تکریم و پاسخگویی به موقع به مردم اعتماد عمومی را تقویت کنند و بدانند که مردم قدردان مدیران خدوم و پرتلاش هستند.

وی عنوان کرد: هر فرد، دستگاه یا نهادی هرگونه مستندات و اطلاعاتی پیرامون سوء استفاده مالی از افراد یا دستگاهی دارد آن را ارائه کند تا با آن برخورد شود چون جهت گیری و اعتقاد دولت تدبیر و امید و بنده بعنوان نماینده عالی دولت در استان برخورد قاطعانه و مجدانه با هر گونه تخلف و فساد در هر سطحی و توسط هر فرد یا دستگاهی است و بدون کوچکترین اغماضی با آن برخورد می کنیم بدون توجه به اینکه فرد در کجا و در چه موقعیتی کار می کند.

استاندار با اعلام اینکه سیاست دولت و استاندار برخورد با فساد بدور از رفتارها و حرکت های هیجانی و احساسی است و قاطعانه مستندات را پیگیری می کنیم اظهار داشت: باید حقوق شهروندی رعایت وحتی حق یک نفر در این موضوع ضایع نشود و در ارتباط با این اراضی هم هیچ نفعی عاید بنده نمی شود و این موضوع مربوط به دوره گذشته و قبل از مسئولیت اینجانب برمی گردد.

وی افزود: اگر به نقطه ای برسیم که ذره ای فساد در آن وجود دارد قاطعانه و به شدت با آن برخورد می کنیم و تعارفی در این قضیه با کسی نداریم و هر فرد یا دستگاهی مدرکی مبتنی بر فساد در اختیار دارد آن ها را در اختیار مسئولین ذی ربط قرار داده و رسید آن را هم دریافت کنند.

نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: طی چند روز گذشته در فضای رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی به موضوع اراضی هفت سنگان با عنوان زمین خواری پرداخته شد در حالیکه این قبیل موضوعات مهم و چالش برانگیز را نمی توان در فضای مجازی و کف خیابان حل و فصل کرد بلکه باید در جلسات کار شناسی و به شکل علمی و منطقی بررسی شوند.

همتی افزود: همه باید کمک کنیم که بیهوده دامن مدیران خدوم و تلاشگر آلوده و بدنام نشود چون وقتی سیستم مدیریتی یک جامعه بد نام شد آثار و تبعات آن گریبان همه را خواهد گرفت و در این خصوص هم موضوع توسط دستگاه های مسول و ناظر با جدیت پیگیری می شود تا منافع عمومی تامین شده و حقوقی از کسی ضایع نشود

استاندار تصریح کرد: حقوق همه شهروندان در پناه دولت و حکومت اسلامی قابل دفاع است تا بتوانیم در فضایی آرام، منطقی و کار شناسی کارها را پیش برده و بیهوده استان را وارد مسائل حاشیه ای نکنیم.

وی در پایان یادآور شد: از ابتدای حضور در استان به مدیران زیرمجموعه جهاد کشاورزی، فرماندارن، بخشداران، شهرداران و دهیاران اعلام کرده و تذکر داده ایم که در صورت دریافت گزارشی مبنی بر تخلف و ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق در وهله اول خود این مدیران باید پاسخگو باشند و ذره ای هم در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.