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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی تمدید شد

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی تا یکشنبه ۱۰ مرداد ماه خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکرده اند مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز  یکشنبه ۱۰ مرداد ماه تمدید شد.

وی افزود: به کلیه داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نکرده‌اند توصیه می شود در مهلت باقی مانده ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و با مطالعه دقیق دفترچه و اطلاعیه منتشره این سازمان، در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرم اینترنتی ثبت‌نام اقدام کنند.

مشاورعالی سازمان سنجش یادآور شد: تاکنون وی افزود: تاکنون ۷۳ هزار و ۲۴۷ داوطلب نسبت به ثبت نام برای شرکت در این ‌آزمون اقدام کرده‌اند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی به همراه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۹ شهریور برگزار می شود و بیش از ۱۹ هزار نفر در آن پذیرفته می شوند.

کد مطلب 3725399

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