فیلمساز خراسانی داور جشنواره «آوانچا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مسعود سهیلی که پیش از این با فیلم کوتاه «چشم آبی» از تولیدات انجمن سینمای جوانان مشهد حضور بیش از ۱۰۰ جشنواره بینالمللی را تجربه کرده است بهعنوان داور بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره «آوانچا» به همراه دو داور پرتغالی، یک داور اسپانیایی و یک داور ایتالیایی فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه را داوری خواهند کرد.
آخرین ساخته سهیلی فیلم کوتاه «دادزن» نیز با پشت سر گذاشتن مرحله تصویربرداری این روزها در مرحله پستولید قرار دارد و بهزودی به تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان مشهد آماده نمایش خواهد شد.
همچنین فیلم کوتاه «هیچ چیز زیر آفتاب تازه نیست» به کارگردانی فائزه سادات علوی نیز در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره با ۱۰ فیلم کوتاه دیگر به رقابت خواهد پرداخت.
بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «آوانچا» از تاریخ ۲۷ تا ۳۱ جولایی برابر با ۶ تا ۱۱ مردادماه در شهر آوانچای پرتقال برگزار خواهد شد.
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