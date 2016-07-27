به گزارش مهر، محمد مقدوری ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: ۲۳۸ پروژه با اعتبار هزار و ۹۶۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان در حوزه رویداد فرهنگی مشهد ۲۰۱۷ تعریف شده است.

وی افزود: ۱۱۶ مورد از کل پروژه های موجود با اعتبار ۴۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان مختص رویدادهای فرهنگی، ۱۰۷ پروژه با هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان در حوزه عمرانی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و ۱۵ پروژه با اعتبار ۲۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به ستاد مدیریت شهری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به عنوان هزینه‌های جاری برای مجموع رویدادهای مشهد ۲۰۱۷ در نظر گرفته شده است، افزود: برای تامین اعتبارات مورد نیاز این رویداد چهار منبع مالی اعتبارات مربوط به بخش دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی تعریف شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به بخش دولتی، ۵۰۷ میلیارد تومان از نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۵۱ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۱۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات بخش خصوصی تامین می شود.

مقدوری با بیان اینکه رویکرد دولت، حمایت از اجرای این رویداد فرهنگی مثبت است، اظهار کرد: اقدامات و پروژه‌های رویداد فرهنگی مشهد ۲۰۱۷ به حوزه های زیرساختی، فرهنگی، تبلیغات و بین الملل تفکیک شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: در قانون بودجه برای پروژه های مشهد ۲۰۱۷ یک ردیف مالی در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته شده است.

وی ادامه اداد: ۱۰ درصد از اعتبارات متمرکز وزارت خانه ها برای اجرایی شدن برنامه های این رویداد فرهنگی اختصاص یافته است و بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تامین تسهیلات ارزان قیمت به منظور تامین منابع مالی و تسهیل اجرای برنامه ها و عملیاتی شدن پرژه‌های این رویداد بین المللی تاکید کرده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون ۳۴۵ میلیارد تومان از کل اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه ها، تامین شده است و یا تعهد پرداخت آنها از طریق وزارت خانه ها به تصویب رسیده است که ۳۵ میلیارد تومان برای اجرای ۱۴ پروژه هوشمند سازی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۰۴ میلیارد تومان بودجه از طرف وزارت راه و شهرسازی برای ۳۲ پروژه و ۱۰ میلیارد تومان از طرف وزارت کشور برای ۱۱ پروژه تامین و ۴۹ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو برای شش پروژه پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبار کامل، قبل از سال ۲۰۱۷ می توانیم از ۸۰ پروژه بهره برداری کنیم، گفت: امیدواریم با همراهی همه جانبه دستگاه های اجرایی استان، مدیران شهری، اصحاب رسانه و بخش خصوصی زمینه برای برگزاری هرچه پربارتر برنامه های این رویداد بزرگ بین المللی فراهم شود.