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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

تکفیریهای داعش ۱۷ سرکرده خود را در «موصل» اعدام کردند

تکفیریهای داعش ۱۷ سرکرده خود را در «موصل» اعدام کردند

تروریست های تکفیری داعش ۱۷ نفر از سرکردگان خود را در شهر «موصل» واقع در استان «نینوا» عراق اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، تروریست های تکفیری داعش همچنان به اعدام اعضای این گروه در موصل عراق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش در جدیدترین اقدام، ۱۷ نفر از سرکردگان این گروه را اعدام کردند.

منابع عراقی اعلام کردند که تلاش این افراد برای فرار از شهر موصل علت اعدام آنها بوده است.

طبق اعلام این منابع، پیشروی های ارتش عراق در جنوب موصل موجب فرار ۱۷ نفر از سرکردگان داعش شده بود.

تروریست های داعش همچنین پوشیدن لباس های افغانستانی در شهر موصل را ممنوع اعلام کردند.

گفتنی است، به دنبال پیشروی گسترده ارتش عراق در جنوب شهر موصل، موجی از هراس در صفوف تروریست های داعش رخنه کرده است.

کد مطلب 3725408

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