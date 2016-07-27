خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسما محمودی: استان کرمان جزو سه استان نخست درگیر با بی آبی و خشک‌سالی در کشور است، هرچند در سایر استان‌ها نیز خشک‌سالی چهره خود را نمایان کرده است اما در بزرگ‌ترین استان کشور ۱۸ سال است که خشک‌سالی روزگار را برای مرم کرمان تلخ کرده است.

تداوم خشک‌سالی در کنار سه عامل عدم مدیریت و تغییرات اقلیمی و گرم شدن تدریجی هوا وضعیت بی‌آبی را در کرمان تشدید کرده است و در استانی که ۹۳ درصد از آب‌های استحصال‌شده استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شوند و ۷۰ درصد آن‌ها هدر می‌روند حالا دیگر مردم برای تأمین آب شرب هم با مشکل مواجه شده‌اند، تبعات زیست‌محیطی رفته‌رفته در ابعاد دیگر زندگی مردم ازجمله فقر، بیکاری، مشکلات اجتماعی و مهاجرت رخ می‌نمایاند و جالب اینکه درست در همین شرایط درحالی‌که لب‌های مردم تشنه است سیل زندگی آن‌ها را می‌برد.

مانسون در سرزمین بی آب

در جنوب کرمان طی دو هفته گذشته پدیده مانسون زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است و موجب آب‌گرفتگی، سیلاب و خسارت به امکانات زیر بنایی شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه دقیقاً مردمی با سیلاب دست‌به‌گریبان شده‌اند که شهرستان‌های محل زندگی آن‌ها طی سال زراعی گذشته کمترین میزان بارندگی را داشته است.

اکثر این مردم طی سال‌های اخیر به دلیل خشک شدن باغ‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی مجبور شده‌اند خانه و زندگی خود را رها کنند و به روستاهایی که هنوز آب‌دارند کوچ کنند اما درحالی‌که آبی برای خوردن ندارند این روزها جزو سیل زندگان محسوب می‌شوند اکثر این مردم طی سال‌های اخیر به دلیل خشک شدن باغ‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی مجبور شده‌اند خانه و زندگی خود را رها کنند و به روستاهایی که هنوز آب‌دارند کوچ کنند اما درحالی‌که آبی برای خوردن ندارند این روزها جزو سیل زندگان محسوب می‌شوند.

تخریب سیل بندهای کوچک به دلیل بلااستفاده بودن طی سال‌های گذشته و مستهلک شدن و یا نبودن چنین سیل بندهایی حالا روی خشن طبیعت را برای مردمان محروم جنوب کرمان نمایان کرده است.

آب در کرمان مایه حیات است اما طبق گفته محمد علیزاده محقق حوزه آب کرمان این مایه حیات هرسال در مقادیر انبوه یا بخار می‌شود و به آسمان می‌رود و یا راهی کویر می‌شود و به شوره‌زارها فرو می‌رود.

پدیده مانسون این روزها در اکثر شهرهای غرب و جنوب استان موجب بروز بارندگی شده اما اینکه سرنوشت این آب‌ها چه می‌شود سؤالی است که علیزاده به آن جواب می‌دهد.

وی می‌گوید: سالانه ما در کرمان ۱.۱ میلیون مترمکعب برداشت آب منفی داریم این درحالی‌که است که در استان به‌اندازه انگشتان یکدست هم سد با ظرفیت قابل‌توجه نداریم و تنها راه ما هم برداشت از منابع زیرزمینی است.

سالانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب راهی کویر می شود

وی میزان آبی که راهی کویر می‌شود را ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌داند و می‌گوید: در اکثر استان‌های کشور حتی قم که از متوسط بارندگی همانند کرمان برخوردار است، آب‌های سطحی مهم‌ترین منبع تأمین آب استان هستند اما در کرمان ما سدسازی نکرده‌ایم و آب بارن ها نیز راهی کویر می‌شوند.

علیزاده افزود: نباید این نکته را نیز از یاد برد که برخی از بارشها نیز اصولاً در مکان‌هایی روی می‌دهد که قابل پیش‌بینی نیست و قابل استحصال هم نیست اما باید به یک نکته اشاره‌کنم و آن اینکه بسیاری از این آب‌های سطح هم قابل‌مهار هستند اما بعد از وقع بارش ابتدا به‌صورت سیل موجب خسارت می‌شوند و درنهایت راهی کویر می‌شوند.

وی افزود: اصولاً ما کار علمی و مناسبی برای استحصال این آب‌ها انجام نداده‌ایم باید به این نکته هم اشاره‌کنم که حتماً نیاز نیست سد بزرگ داشته باشیم بسیاری از این آب‌ها در سدهای کوچک کشاورزی نیز قابل‌مهار هستند و باید این حجم آب را کنترل کرد.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات از مجموع بارش‌های استان کرمان فقط ۲۴۰ میلیون مترمکعب جذب سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و بقیه هدر می‌رود.

وی متوسط بارندگی در کرمان را ۱۴۰ میلی‌متر دانست و افزود: سال‌هاست کرمان به این میزان حتی نزدیک هم نشده است و بعد از ۱۸ سال حالا هرسال چندین متر افت آب‌داریم و حالا برخی از دشت‌های ما کاملاً از آب خالی‌شده‌اند.

در دشت رفسنجان تا چند سال قبل مکانی به نام چاه دریا وجود داشت و حفره‌ای بسیار بزرگ در دشت بود که درون آن در محوطه‌ای بسیار بزرگ مقادیر انبوهی آب وجود داشت اما حالا این حفره کاملاً خشک‌شده است وی گفت: در دشت رفسنجان تا چند سال قبل مکانی به نام چاه دریا وجود داشت و حفره‌ای بسیار بزرگ در دشت بود که درون آن در محوطه‌ای بسیار بزرگ مقادیر انبوهی آب وجود داشت اما حالا این حفره کاملاً خشک‌شده است.

وی ادامه داد: در جنوب کرمان چاه‌های آرتزین وجود داشت و به‌صورت خودبه‌خود آب چندین متر از زمین فوران می‌کرد بطوریکه با تجهیزات مخصوص مهارشده بود و آب به مصرف کشاورزی و تأمین آب موردنیاز کارخانه‌های آب‌معدنی می‌رسید اما حالا این مجموعه چاه سال‌هاست خشک‌شده‌اند و حتی زمین‌های کشاورزی اطراف آن‌ها تشنه مانده‌اند.

در چنین شرایطی اما سیل این روزها حرف اول را در جنوب و غرب کرمان می‌زند و بعد از بروز سیلاب در رودبار، قلعه گنج و عنبرآباد و شهرستان‌های دیگر جنوب کرمان حالا رابر در غرب استان هم شاهد بروز سیل است. هرچند از خسارات سیلاب‌ها در کرمان خبری منتشر نمی‌شود اما این پدیده واقعیتی است که خانه و کاشانه بسیاری از روستایی‌ها را به آب می‌دهد.

حمیده حبیبی، رئیس مرکزی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مانسون پدیده غالب جنوب کرمان در ایام تابستان است و سال‌هایی که پدیده مانسون در اقیانوس هند گسترده می‌شود اثرات شدیدتری هم بر روی استان کرمان می‌گذارد.

وی گفت: این پدیده هم‌اکنون هندوستان و پاکستان و ایران را درگیر کرده است و در ایران نیز هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس از مانسون در امان نیستند.

حبیبی مانسون را دلیل بروز سیلاب‌های روزهای اخیر جنوب و جنوب غرب کرمان دانست و افزود: با توجه به استمرار سامانه بارشی در جنوب کرمان جریان گرم و مرطوب به همراه باران‌های ناگهانی و انبوه در این مناطق روی می‌دهد.

آمار سیلابهای اخیر مشخص نیست

وی در خصوص میزان سیلاب‌ها گفت: متأسفانه از سوی شهرستان‌ها هیچ آماری در خصوص سیلاب‌ها به هواشناسی داده نمی‌شود و ما به‌خصوص درزمینهٔ مطالعه بر روی سیلاب‌ها اطلاعات موردنیاز را نداریم.

رئیس مرکزی هواشناسی کرمان افزود: باران، رگبار ناگهانی و رعدوبرق و در برخی موارد تگرگ نیز طی روزهای انتها هفته در جنوب و غرب کرمان روی می‌دهد و این وضعیت تا دو هفته آینده ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد که فعالیت این سامانه به‌صورت متناوب ادامه خواهد یافت.

وی خطر آب‌گرفتگی معابر و بروز سیلاب را در این ایام بالقوه دانست و افزود: به همه دستگاه‌های مرتبط در خصوص جلوگیری از خسارات سیل هشدارهای لازم داده‌شده است.

وی افزود: مانسون هرسال در خردادماه آغاز و تا پایان تابستان ادامه دارد اما دچار شدت و ضعف می‌شود.

باران‌ها در ایستگاه‌های هواشناسی ثبت نمی‌شوند به این معنی که باران‌ها اکثراً در مناطقی روی می‌دهند که قابل پیش‌بینی نیستند درواقع مثلاً در یک شهرستان ما دو میلی‌متر گزارش باران‌داریم اما به دلیل بارش در بالادست و کوهستان‌ها، به‌یک‌باره سیلاب سرازیر می‌شود حبیبی گفت: این باران‌ها در ایستگاه‌های هواشناسی ثبت نمی‌شوند به این معنی که باران‌ها اکثراً در مناطقی روی می‌دهند که قابل پیش‌بینی نیستند درواقع مثلاً در یک شهرستان ما دو میلی‌متر گزارش باران‌داریم اما به دلیل بارش در بالادست و کوهستان‌ها به‌یک‌باره سیلاب سرازیر می‌شود و خسارت به‌جا می‌گذارد به همین دلیل مردم و مسئولان باید در این ایام خود را آماده حوادث پیش‌بینی‌نشده جوی بکنند.

وی ادامه داد: در سال جاری ما از متوسط بارندگی استان کرمان فاصله گرفته‌ایم به‌خصوص در جنوب کرمان باران‌های مؤثر برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی نداشتیم متوسط بارندگی ما ۱۴۰ میلی‌متر است اما ۱۱۶ میلی‌متر باران داشتیم.

وی افزود: سال‌هاست که کرمان درگیر خشک‌سالی است و منابع آب به‌شدت تقلیل و تضعیف‌شده‌اند و باید سال‌ها باران ببارد تا شرایط استان مناسب شود که عملاً چنین چیزی رخ نداده است.

حالا دستگاه‌های جنوب کرمان خود را برای مقابله با مانسون آماده می‌کنند و مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمان برای دومین روز پیاپی در جنوب و جنوب غرب کرمان هشدار بروز سیل داده است.

محسن صالحی در گفتگو با مهر از مردم و مسئولان این مناطق خواسته است در مقابل بروز تغییرات جوی ناگهانی هوشیار باشند و برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی که ناگهانی جاری می‌شوند تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی از گردشگران و مسافرانی که در ایام تعطیلات پیش رو در طبیعت حضور می‌یابند، کشاورزان و دامداران خواسته است از رودخانه‌ها و حتی بسترهای خشک‌رودها فاصله بگیرند.

حالا مردم کرمان که این روزها درگیر تنش‌های آبی متعدد شده‌اند بااینکه آب شرب ندارند و کیفیت آب مورد مصرفشان کاهش‌یافته است باید شاهد بروز سیلاب‌هایی باشند که هیچ تأثیری بر سفره‌های آب کرمان ندارند و می‌آیند و خسارت برجای می‌گذارند و می‌روند.