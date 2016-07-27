کلاهبرداری به بهانه بازی های المپیک/ هشدار پلیس فتا به کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم ورزشی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، المپیک و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت : در تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس عنوان شده است برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت کاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت : این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت ها با اسامی جعلی و یا دوستان و آشنایان است.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل و حضور ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند، لذا هموطنان عزیز باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

وی افزود: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می کنند ؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ کلان نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعاملات و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مسئول با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد برنده گفت: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.

سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه های رایج برای سرقت اطلاعات بانکی افراد برشمرد و افزود: این احتمال نیز وجود دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کلاهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای کلاهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.

سرهنگ نیک نفس در خاتمه از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.

-فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها است.

-مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی الامکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خوداری نمایید.

- فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.

- هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات صورت می پذیرد.