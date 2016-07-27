به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لرستان با انتقاد از عدم حضور مدیران در این جلسه اظهار داشت: از این به بعد جلسات ستاد تسهیل فقط با حضور مدیران برگزار می شود و دلیلی برای حضور معاون یا کارشناس در جلسه ستاد تسهیل وجود ندارد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان با بانکها دارند این بوده که برخی از آنها حدود ۲۰ درصد از تسهیلات را در قالب های مختلفی به متقاضیان پرداخت نمی کنند.

استاندار لرستان ادامه داد: حتی اگر بانکی بگوید که خود متقاضی مایل به این کار بوده به هیچ عنوان از بانک پذیرفته نمی شود و مصداق تخلف تلقی می شود.

بازوند عنوان کرد: اگر این تسهیلات به متقاضیان پرداخت نشود در واقع با احتساب مدتی که این مبلغ در بانک بوده، به جای ۱۸ درصد مبلغ ۲۲ درصد از متفاضی سود دریافت می شود که خلاف قانون است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان نیز در این جلسه گفت: بیش از ۷۰ درصد طرح هایی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی می شوند بعد از ابلاغ توسط بانک ها اجرایی نشده و گفته می شود چون مدیر عامل یا رئیس بانک در آن جلسه حضور نداشته، قابل پیگیری نیست.

علی هادی چگنی افزود: اگر مدیران بانک ها در این جلسه حضور نداشته باشند به طور حتم برای پیگیری ها با مشکل مواجه می شویم.