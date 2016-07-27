به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استاندار کرمان اهل مشورت بوده و نظرات همگان را می شنود، اظهار کرد: رزم حسینی انتقادپذیرترین استاندار بوده و در نهایت پس از مشورت تصمیمات را اتخاد می کند.

وی گفت: فشارهای ایجاد شده از سوی برخی افراد بر تصمیم گیری های استاندار کرمان تاثیرگذار نیست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه استاندار کرمان در امور نجابت به خرج می دهد، گفت: رسانه ها از نجابت این شهید زنده دوران دفاع مقدس سوءاستفاده نکنند.

ذکااسدی با اشاره به انتخاب کرمان به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اخیرا مواردی از سوی افرادی خاص که دارای مسئولیت ها یا وابستگی هایی هستند مطرح می شود که باعث به حاشیه رفتن مطالب می شود.

تغییرات مدیریتی فارغ از گرایشات سیاسی است

وی هشدار داد: ادامه این روند و این حرکات می تواند باعث برهم زدن آرامش استان و بروز مشکلات شود.

ذکااسدی جایگزینی مدریت جهادی به جای مدیریت جناحی را عامل موفقیت در اقتصاد مقاومتی و رتبه برتر کرمان در این زمینه دانست و افزود: در استان با هیچ کس تعارف نداریم.

وی با اشاره به اینکه در برخی اظهار نظرها عنوان می شود که تغییرات مدیریتی بر اثر اعمل فشار گروه های سیاسی انجام می شود، ادامه داد: افرادی که این اظهارنظرها را ترویج می دهند را به قانون گرایی و پایبندی به قانون می کنیم.

ذکااسدی با اشاره به اینکه اختیارات هر قوه بر اساس قانون مشخص است، گفت: تغییر مدیران در حوزه اختیارات استاندار است و قوا حق دخالت در حوزه های یکدیگر را ندارند.

شناسنامه کادر جهادی تشکیلات دولت مشخص است

معاون سیاسی امینی و اجتماعی استاندار کرمان با انتقاد از اینکه برخی به دنبال تحمیل نظر و گروه خود در خصوص تغییر مدیریت های هستند، ادامه داد: در صورت نیاز با مردم سخن گفته و مسائل و فشارهایی که در خصوص تغیرات وجود دارد را بیان می کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هر چه اجرایی شده به نفع مردم بوده است، افزود: برخی از حربه استیضاح و سوال در این خصوص استفاده می کنند در صورتی که این حربه برای مسائل کلانو مصالح عمومی کشور است و در خصوص تغییر بخشداران و فرماندار نباید استفاده شود.

ذکااسدی با بیان اینکه شناسنامه کادر جهادی تشکیلات دولت مشخص بوده و از هیچ چیز واهمه نداریم، افزود: استفاده از حربه استیضاح و سوال در استان نادرست است.

وی با اشاره به وحدت و آرامش موجود در استان کرمان افزود: به این افراد توصیه می کنیم که آرامش استان را به هم نزده و با این اقدام مدیریت جناحی را جایگین مدیریت جهادی نکنند.