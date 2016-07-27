به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «همیشه خونه» امشب ۶ مرداد ماه با حضور علی محمد گلابی از کارآفرینان کشور، نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور و راهکارهای بهبود آن را آسیب شناسی می‌کند.

همچنین در این برنامه مهدی مروی مجری برنامه با محمود عسگریه کارشناس رسانه در رابطه با مطبوعات در خانواده گفتگو می کند.

«همیشه خونه» به تهیه کنندگی امیرعباس حدسنی و با محوریت خانواده و با هدف آموزش مهارت‌ها و نیز محور قرار دادن ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

«رئیس مذهب» در سوگ شهادت امام جعفر صادق (ع)

«رئیس مذهب» عنوان نماهنگ مناسبتی دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) است.

نماهنگ «رئیس مذهب» با آهنگسازی و تنظیم فرشاد فرهادپور با شعری از حسن عسگری و صدای حیدر زنگنه از تازه های دفتر موسیقی و سرود صدا و سیماست که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) برای بهره برداری و پخش در اختیار شبکه های مختلف رسانه ملی قرار گرفته است.