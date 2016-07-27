به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومن زاده در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که عصر چهارشنبه در فرمانداری فومن برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی فومن در این خصوص با توجه به امکانات گام های خوبی برداشته اند.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران از مسائل بسیارمهم برای همه مسئولان بوده و باید توجه ویژه به آن شود، افزود: تمامی دستگاه های اجرایی باید با توجه به حوزه مسئولیتی خود برای برخورد مناسب در هنگام وقوع حوادث از آمادگی کامل برخورداربوده و بازخورد مناسبی از خود نشان دهند.

فرماندار فومن وجود این آمادگی را برای همه بسیار ضروری دانست و گفت: می توان با داشتن برنامه مناسب در خصوص برخورد با حوادث یا رعایت مواردپیشگیرانه عملکرد خوبی ارائه دهیم.

وی با اشاره به فصل کشاورزی به ویژه کشت برنج، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در خصوص مدیریت بحران و پیگیری از حوادث حوزه کشاورزی برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مومن زاده با بیان اینکه کشت برنج تأمین کننده معیشت و اقتصاد مردم منطقه ما است، تصریح کرد: هر گونه حادثه می تواند به کل شهرستان آسیب وارد کند.

وی از همه دستگاه های مربوط با حوزه کشاورزی و سایر نهادها خدمات رسان درخواست کرد تا با کسب آمادگی های لازم و داشتن برنامه مناسب از بروز هرگونه مشکل در این حوزه جلوگیری به عمل آورند.

فرماندار فومن در ادامه با اشاره به موضوع بیمه کشاورزی به خصوص شالیزارهای برنج، تأکید کرد: باید دلایل بیمه نکردن مزارع و محصولات کشاورزی توسط کشاورزان مشخص و اطلاع رسانی و آموزش های لازم برای ایجاد انگیز در بین بهره برداران این حوزه انجام شود.

وی به پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و گفت: منابع انرژی جز موارد حیاتی و ضروری بوده که مسئولان این نهادها باید حساسیت ویژه در برنامه ریزی و آمادگی در این حوزه داشته و به شبکه های آب اعم از زراعی و آشامیدنی در حوزه های شهری و روستایی، خطوط گاز، برق، مخابرات و انبارهای کالاهای اساسی و... باید توجه شود.

مومن زاده با بیان اینکه در این حوزه برخی از مناطق شهرستان همانند شهرک تاریخی ماسوله همیشه ایام با تهدیدات مواجه هستند، اظهار کرد: دستگاه ها اجرایی باید در خصوص مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توجیح و آیین نامه این دو حوزه را مطالعه و از نقش نهاد خود آگاه شوند.

به گفته این مسئول، تمامی روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در خصوص بروز و وقوع هرگونه حادثه و تبعات آن مسئول بوده و برای عملکرد خود باید پاسخگو دهند.

وی با اشاره به موضوع ترافیک و وقوع تصادفات منجر به فوت در چند وقت اخیر در شهرستان، خاطرنشان کرد: ترافیک بی ارتباط با موضوع مدیریت بحران نبوده و با توجه به آمار تصادفات اخیر که متاسفانه چندین فوتی هم داشته نیاز به توجه بیشتراحساس می شود.

وی تأمین جانی مردم را از وظایف مهم مسئولان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه این موضوع در چند روز اخیر چندین بار تکرار شده باید مسئولان نسبت به آن حساس و در جهت رفع اشکالات نقاط حادثه خیز اقدام کنند.