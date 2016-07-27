نرخ شیوع اعتیاد در کشور امسال باید ۵ درصد کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عارف وهاب زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر اساس اولویت های ابلاغ شده امسال را به عنوان سال پایلوت برنامه ششم توسعه درنظر گرفته که مطابق این برنامه باید پنج درصد کاهش نرخ شیوع اعتیاد را داشته باشیم.

اجرای طرح «توانمندسازی دانش آموزان» در حوزه پیشگیری از اعتیاد

وی افزود: برای تحقق کاهش پنج درصدی نرخ شیوع اعتیاد باید اقدامات ویژه و فوق العاده ای در سطح تمام استان ها به ویژه در کانون مهم دانش آموزی به عنوان یکی از اولویت های اصلی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سال گذشته طرحی با عنوان طرح «توانمندسازی دانش آموزان» مقطع متوسطه دوم پایلوت شد که مطابق این طرح آموزش همزمان دانش آموزان، والدین، معلمان و مشاوران دانش آموزان در سطح شهر قم در دستور کار قرار گرفت که پس از ارزیابی های علمی این طرح مشاهده شد که نتایج این طرح مثبت بوده است.

وهاب زاده با اشاره به اینکه امسال نیز طرح «توانمندسازی دانش آموزان» مقطع متوسطه دوم در ۱۳ استان اجرا خواهد شد، عنوان کرد: برای اجرای این طرح در استان های هدف از جمله لرستان اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده و آموزش و پرورش لرستان نیز اعتبار خوبی در این رابطه اختصاص داده که امیدواریم استاندار لرستان نیز با تخصیص اعتبارات ویژه در اجرای این طرح کمک کند.

وی یکی از چالش های مهم در حوزه پیشگیری از اعتیاد را پایین بودن سطح پوشش برنامه های این حوزه دانست و افزود: به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی سطح پوشش ما در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد پایین است.

برپایی هشت نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در کشور

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ما در حوزه پیشگیری تهیه یک درس نامه آموزشی برای تمامی معلمان است، بیان داشت: مطابق این طرح تمامی معلمان در تمامی مقاطع تحصیلی بر اساس این درس نامه آموزشی باید چند دقیقه از وقت کلاس را به بیان مباحث حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد اختصاص دهند.

وهاب زاده با اشاره به اینکه در کتب دانش آموزی ششم ابتدایی و سال اول دبیرستان مباحثی در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد درج شده است، اضافه کرد: در حوزه دانشجویی نیز سال گذشته کانون های همیار سلامت دانشجویی راه اندازی شد تا از این طریق بتوانیم از ظرفیت دانشجویان در حوزه اعتیاد استفاده کنیم لذا امسال تمامی دانشگاه ها باید کانون همیار سلامت دانشجویی را ایجاد کنند.

وی به تصویب دو واحد درس مهارت های زندگی در دانشگاه ها طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: این دو واحد درسی که ابتدا به صورت اختیاری بوده و بعدا اجباری خواهد شد برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی درنظر گرفته شده است که از مهرماه امسال به مرحله اجرا درخواهد آمد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به وجود هشت نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور اشاره کرد و عنوان کرد: سال گذشته این نمایشگاه ها در هشت استان کشور راه اندازی شدند و سعی داریم در تمامی استان های کشور نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد راه اندازی کنیم.

لرستان جزو ۱۰ استان اول کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد

وهاب زاده افزود: این نمایشگاه ها برای اطلاع رسانی و آگاه سازی گروه مخاطب بوده تا دغدغه و اطلاعات آن ها در زمینه اعتیاد بالاتر رود زیرا برخی از والدین هنوز نمی دانند مواد مخدر چیست که در این نمایشگاه با انواع مواد مخدر آشنا شده و سطح دانش خود در این زمینه بالا ببرند همچنین سعی داریم یک برنامه ویژه داخل نمایشگاه های دائمی پیشگیری از اعتیاد تحت عنوان «اسکیل لب» اجرا کنیم تا در این مکان مهارت های ویژه کودک و نوجوانان به صورت غیرمستقیم آموزش داده شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از استان ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد طی سال گذشته تا کنون اقدامات خوبی انجام داده اند، بیان داشت: لرستان جزو ۱۰ استان اول کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد بوده و سال گذشته جزو استان های خوب در این حوزه شناخته شد ولی هنوز جا دارد که به جایگاه های بالاتری در این حوزه دست یابد.