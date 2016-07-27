مصرف زیاد ایمپلنت در ایران/هر ایرانی ۶ دندان خراب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر شهنی‌زاده در آستانه برگزاری ششمین همایش ایمپلنت اظهار داشت: این همایش با هدف آماده کردن بیشتر دندانپزشکان برای ارائه خدمات ایمپلنت با کیفیت مطلوب‌تر بوده و تلاش می‌کنیم دانش‌ آنها را با دستاوردهای علمی جهان هماهنگ سازیم.

وی با بیان اینکه بهداشت دندانپزشکی امروزه یک بحث مهم به شمار می‌رود گفت: چالش‌های فراوانی در این زمینه بوجود آمده و باید تلاش کنیم تا میزان پوسیدگی دندان‌ها از طریق توجه به بحث بهداشت دندان‌پزشکی کاهش یابد و در این زمینه به استانداردهای بین‌المللی برسیم.

شهنی‌زاده اضافه کرد: کشورهای مختلفی برنامه‌های گوناگون در زمینه دندانپزشکی داشته بطوریکه در سوئد و دانمارک میزان پوسیدگی دندان به صفر رسیده است ولی در بعضی از کشورها میزان پوسیدگی بسیار زیاد است. در کشور ما نیز میزان پوسیدگی براساس شاخص DMFT روی ۶ است.

وی افزود: براساس آخرین امایش‌های سرزمینی متوسط هر ایرانی معادل دو دندان پوسیده، کشیده یا پر شده دارد که اصولا افراد با قدرت مالی بیشتر آمار پرشدگی دندان آنها بیشتر بوده ولی در خانواده‌هایی با فقر مالی بی‌دندانی و پوسیدگی بیشتر مشهود است.

شهنی‌زاده با بیان اینکه کودکان در معرض آسیب پوسیدگی دندان قرار دارند، گفت: می‌توان با همکاری دندانپزشکان عمومی در قالب یک پروژه ملی کاهش آسیب پوسیدگی دندان را داشته باشیم.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه موضوع ایمپلنت نیز یک نوع پیشگیری در بهداشت دندان محسوب می‌شود گفت: ایمپلنت در واقع کاشتن یک دندان در جایگزینی یک دندان از دست رفته است که گاهی رویکرد بی‌تفاوت و عدم پذیرش نسبت به این موضوع وجود داشته و گاهی توسط بیش از حد شده است ما سعی کرده‌ایم این مساله را بین افراط و تفریط قرار داده و هشدارهای لازم را ارائه دهیم.

شهنی زاده تاکید کرد: در ششمین همایش ایمپلنت موضوعاتی همچون کنترل عفونت اصول و تئوری مهندسی بافت سخت و نرم، رادیوگرافیک در ایمپلنت‌های دندان، نقش پروتز در مهندسی بافت، آناتومی و پاتولوژی سینوس و ... مدنظر قرار دارد.

به گفته وی، زمانی که بیمار قرار است برای آن ایمپلنت شود باید بافت استخوانی لثه آن مدنظر قرار گیرد و در صورت نیاز بافت استخوانی مصنوعی به صورت پودر استخوان برای آن پیش‌بینی شود. لذا انجام رادیوگرافی از ناحیه مربوطه حائز اهمیت است.

ششمین همایش ایمپلنت با موضوع مهندسی بافت نرم و سخت از ۱۳ تا ۱۵ مرداد ۹۵ در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود