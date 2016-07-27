به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رحمانپور خواننده موسیقی لرستان که در میان زاگرسنشینان به «زخمه زاگرس» مشهور است، کنسرت خود را در تالار وحدت به مدت دو شب برگزار میکند. در اجرای پیش رو رحمانپور منتخبی از آثاری که تاکنون منتشر کرده را برای علاقهمندان به موسیقی لرستان میخواند.
این کنسرت شامل دو بخش است که بخش نخست شامل قطعههایی در دستگاه «شور» و بخش دوم آثاری در دستگاه «ماهور» را شامل میشود.
کنسرت گروه «راهو» به خوانندگی استاد ایرج رحمانپور چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود.
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