انتقال پساب تصفیه شده تهران به دشت ورامین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمدرضا یوسفی در دیدار با مجری طرح انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین اظهار داشت: با انتقال فاز نخست پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین، بخشی از مشکل کمبود آب این منطقه از استان تهران در حوزه کشاورزی برطرف شد، ولی این میزان نمی تواند جوابگوی نیاز تمامی منطقه باشد.

وی افزود: شهرستان ورامین بیش از 80 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت منابع آبی تنها 38 هزار هکتار آن زیر کشت انواع محصولات باغی و زراعی می رود که یقینا تأمین آب می تواند ظرفیت های بالای این منطقه را در جهت تولید بهترین محصولات کشاورزی شکوفا کند.

فرماندار ورامین ادامه داد: اگر آب در حوزه شرب و کشاورزی نباشد، بحران جدی مردم را تهدید می کند و ورود به این حوزه به سیاستگذاری کلان از سوی مسئولان نیاز دارد تا بتوان از این بحران به خوبی عبور کرد.

یوسفی اضافه کرد: مسئولان باید مسائل مربوط به حوزه آب به ویژه در بخش کشاورزی را با جدیت پیگیری و با رایزنی مناسب با مسئولان استانی، اجرای پروژه هایی نظیر انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین را عملی کنند.

وی بیان داشت: متأسفانه کمبود منابع آبی، فشار بسیاری زیادی را به منابع آب زیرزمینی وارد کرده و استحصال بیش از اندازه آب از سفره های زیرزمینی، موجب بروز پدیده فرونشست زمین شده است، پدیده ای که می تواند کشاورزی منطقه را با خطر نابودی همراه سازد.

فرماندار ورامین گفت: شکاف هایی که بر اثر پدیده فرونشست در دشت ورامین به وجود آمده، علاوه بر این که اراضی کشاورزی را با خطر نابودی مواجه ساخته، به نزدیکی ریل راه آهن سراسری تهران – مشهد و اتوبان قم – گرمسار رسیده که این امر زنگ خطری جدی برای مسئولان امر به صدا در آورده است.

وی تأکید کرد: اجرای کامل پروژه انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران، کشاورزی منطقه را نجات داده و از مرگ آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی جلوگیری می کند.