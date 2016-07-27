به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرحسین شایگان دبیر علمی پریودنتولوژی ششمین همایش ایمپلنت، اظهار داشت: بهترین فاصله کشیدن دندان و انجام ایمپلنت که حداقل دو ماه بوده البته این مسأله به شرایط بیمار بستگی دارد.

وی افزود: افرادی که مبتلا به دیابت بوده و قند کنترل نشده دارند نمی‌توان برای آنها ایمپلنت گذاشت چرا که این افراد تراکم استخوان در آنها متفاوت بوده و کمتر است لذا حفره ایجاد شده برای ایمپلنت سبب پوچ شدن استخوانشان می‌شود.

این جراح و متخصص بیماری‌های لثه ادامه داد: همچنین افرادی که عفونت فک داشته و یا کیست ناحیه فک دارد نباید ایمپلنت انجام دهند و افراد دیابتی تنها به شرط کنترل قند خون این عمل برای آنها انجام شدنی است.

شایگان اضافه کرد: آلیاژ استفاده شده برای ایمپلنت تیتانیوم بوده که این آلیاژ واکنش ایمنی در بدن ایجاد نمی‌کند و بدن فرد در واقع تحمل پذیرش این آلیاژ را دارا است.

وی با تأکید بر اینکه افرادی که زیاد استعمال سیگار یا قلیان دارند کاندیدای مناسبی برای ایمپلنت نیستند، تصریح کرد: ایمپلنت در این افراد با عدم موفقیت همراه خواهد شد.

شایگان با اشاره به اینکه مراجعه زنان به دندانپزشکی و انجام عمل ایمپلنت بیشتر از مردان است، گفت: در سن یائسگی میزان پوکی استخوان در زنان افزایش یافته و این مسأله یک عامل منفی برای ایمپلنت ایجاد می‌کند.

وی افزود: افرادی که استخوان کمی برای انجام ایمپلنت در لثه دارند باید این مسأله در آنها رفع شده تا بتوان ایمپلنت را انجام داد که این موضوع یا از طریق مواد استخوانی جسد و یا حیوان‌هایی همچون گاو و گوسفند تهیه می‌شود گاهی نیز از سایر استخوان‌های محدوده لثه استفاده خود فرد خواهد شد.

ششمین همایش ایمپلنت با موضوع مهندسی بافت نرم و سخت از ۱۳ تا ۱۵ مرداد ۹۵ در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.