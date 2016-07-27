به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سفیر کشور کره جنوبی به منظور برگزاری چند برنامه فرهنگی هنری چهارشنبه ششم مرداد ماه جلسه مشترکی را در تالار وحدت تهران برگزار کردند.

در جلسه مشترک که با حضور علی اکبر صفی پور مدیر عامل بنیاد رودکی و کیم سئونگ هو سفیر کره جنوبی در ایران برگزار شد، مقرر شد ارکستر سمفونیک تهران با اجرای قطعات کره ای و با حضور دو نوازنده مهمان در تالار وحدت روی صحنه برود. همچنین نمایشگاه عکس و خطاطی با حضور وزیر فرهنگ کره جنوبی در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

در پایان این دیدار مدیر عامل بنیاد رودکی از کیم سئونگ هو برای تماشای اجرای مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان جهان و همچنین بازدید از برج آزادی دعوت کرد.