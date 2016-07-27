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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

در تیرماه سال جاری صورت گرفت:

ثبت رکورد جدید تولید شمش روی در هلدینگ توسعه معادن روی ایران

ثبت رکورد جدید تولید شمش روی در هلدینگ توسعه معادن روی ایران

زنجان-شرکت‌های زیر پوشش هلدینگ توسعه معادن روی ایران در تیرماه ۱۳۹۵ در مجموع با تولید ۶ هزار و ۷۶۹ تن شمش روی به رکورد جدیدی نسبت به دو سال گذشته دست یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن روی ایران، در تیرماه ۱۳۹۵ شرکت های زیر پوشش هلدینگ توسعه معادن روی ایران در مجموع ۶ هزار و ۷۶۹ تن شمش روی تولید کردند که این میزان تولید در مجموع در شرکت های کالسیمین ۲ هزار و ۷۵۱ تن،ملی سرب روی با ۵۷۹ تن، فراوری مواد معدنی ۶۸۶ تن، ذوب روی بافق یک هزار و ۵۴ تن، ذوب و احیای روی قشم یک هزار و ۴۸ تن و شرکت تولید روی بندرعباس با ۶۵۰ تن بود که نسبت به دو سال گذشته این میزان تولید حامل ثبت رکورد جدیدی است.

همچنین رکورد روزانه تولید شمش روی در ۳۰ تیرماه ۹۵ معادل ۲۸۶ تن بود که به ترتیب شرکت‌های کالسیمین ۱۰۹ تن، شرکت ملی سرب و روی ایران ۲۱ تن، شرکت فراوری مواد معدنی ایران ۲۳ تن، ذوب و روی بافق ۶۲ تن، ذوب و احیای روی قشم ۴۱ تن و تولید روی بندر عباس ۲۹ تن محصول در این ماه تولید کردند.

کد مطلب 3725533

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