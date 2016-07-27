حضور هیچ هیئت ورزشی در اردبیل فرمالیته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از جمله مهمترین برنامههای سال گذشته اداره ورزش ساماندهی هیئتهای ورزشی است.
وی با تاکید به اینکه بیشتر هیئتها در مرکز استان متمرکز هستند، اضافه کرد: در سالهای اخیر دفاتر شهرستانی هیئتها فعالیت فرمالیته داشتند و دبیران هیئتهای استانی به عنوان روسای هیئت شهرستان نیز فعالیت میکردند.
به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل به دلیل اینکه توسعه رشتههای ورزشی مختلف منوط به فعالیت بهینه هیئتهای ورزشی است ساماندهی هیئتها از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
نخست افزود: به همین منظور از تمامی هیئتها درخواست شد تقویم ورزشی خود را ارائه دهند و اداره کل ورزش و جوانان استان نیز حمایت خود را منوط به ارائه تقویم ساخت.
وی با اذعان به فعالیت ۴۵ هیئت ورزشی در شهرستان ادامه داد: در شش ماهه دوم سال ۹۳ و در طول سال ۹۴ تمامی برنامهها بر اساس تقویم ورزشی انجام شده است و هیچ هیئتی در شهرستان راکد و غیرفعال نیست.
وی از روسای هیئتها خواست مطابق با برنامههای اعلام شده از منابع موجود بیشترین استفاده را بکنند و زمینه بهبود کیفی رشتههای ورزشی را با برنامهریزی اصولی رقم بزنند.
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