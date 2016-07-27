به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در قالب نظام یکپارچه و پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه، تکمیل و اجرای پروژه های اولویت دار و فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان به این شرکت ابلاغ شده است.

وی با اشاره به پروژه های اولویت دار که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رسیده است گفت: خرید و تملک شهرک صنعتی بروجرد شماره سه با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ و ۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶، پروژه شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ و پنج هزار میلیارد ریال در سال ۹۶، پروژه فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان ۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ و ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ از جمله این پروژه ها هستند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان همچنین پروژه تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی شماره دو دورود و فاز ۳ شهرک صنعتی خرم آباد شماره دو خرم آباد از دیگر پروژه های مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد.

محمدی گفت: هدف کلان این شرکت از اجرای این پروژه ها، جذب و حمایت از سرمایه گذاران، توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و همچنین ارتقای توان تولید ملی با به کار گیری مجریان مجرب است.