به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی گفت: امام صادق (ع) موسس انقلاب فرهنگی بودند که البته جرقه آن از زمان پدر بزرگوار ایشان زده شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: جریان انقلاب فرهنگی در دوران امام صادق (ع) به اوج خود رسید و به همین مناسبت ایشان به‌عنوان رئیس مذهب تشیع شناخته شده زیرا فرهنگ سازی و فرهنگ، یکی از اصول زیربنایی هر دین و مذهب و جامعه ای است.

وی در ادامه تصریح کرد: وجود مبارک امام (ع)، نه تنها رئیس مذهب تشیع هستند، بلکه سایر مذاهب اربعه اسلامی با واسطه یا بی واسطه از وجود ان شخصیت الهی و علم الهی ایشان بهره جستند.

حجت‌الاسلام سروستانی با اشاره به تاثیرگذاری آن حضرت (ع) بر سایر مذاهب اسلامی اضافه کرد: همه ائمه سایر مذاهب اسلامی فقه خود را مدیون بهره جستن از امام صادق (ع) و یا کسب علم از محضر آن امام می دانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: امروز شاهدیم که درختی که امام صادق (ع) بیش از ۱۲ قرن پیش کاشته، امروز و در طول اعصار گذشته و آینده ثمرات زیادی را به بار نشانده است.

وی بیان داشت: امام صادق (ع) با دور اندیشی و ذکاوت و نگاه به آینده جامعه اسلامی در مقابل شدیدترین خطرات که تهاجم فرهنگی بود مدیریت کرد تا هم مانع ترویج عقائد انحرافی شود و هم فرهنگ ناب محمدی را به جامعه بشناساند.

حجت‌الاسلام سروستانی گفت: ایشان علاوه بر بعد فرهنگی از جهات مختلف علمی، عبودیت و بندگی، تعامل مناسب با مردم و توجه به محرومان دارای یک شخصیت کم نظیری بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان این که امروزه باید فرهنگ و نگاه آن حضرت (ع) در بین بزرگان ما احیا بشود، اظهار داشت: جامعه ما امروز مدیون حرکت های ارزشمند و الهی ایشان است و برکات با ارزشی که مکتب ما دارد به برکت اندیشه های تابناک ایشان است.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) همزمان در مقابل تهاجم شدید فرهنگی دشمنان، با افکار و جریانات انحرافی و اعتقادات غلطی که در جوامع اسلامی از ناحیه دشمنان اسلام مدیریت می‌شود با هوشیاری مقابله می کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی ضمن تاکید بر لزوم الگوپذیری اقشار مختلف جامعه اسلامی از امام صادق (ع) اضافه کرد: لازم است در تبیین احکام و فرهنگ شگرف اسلام ناب با تاسی از ان امام توسط بزرگان و همه فرهنگ دوستان و عالمان دین اقدامات موثری در جامعه صورت پذیرد.