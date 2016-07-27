به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، فریدون احمدی در جلسه راهبردی خوشه فرش دستباف زنجان افزود: در راستای رونق و توسعه فعالیت‌های صنعت قالیبافی در استان زنجان باید اقدامات مؤثری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه صنعت فرش نقش اساسی و مؤثری بر توسعه اقتصاد استان زنجان دارد، ادامه داد: برای تحقق رونق اقتصادی در این استان باید نگاه ویژه‌ای به هنر قالیبافی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به لزوم رونق صنعت فرش در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بسیاری از نگرانی‌های عرصه توسعه و رونق اقتصادی استان با گسترش تولید و ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های فروش فرش دستباف برطرف می‌شود.

احمدی اظهار داشت : با توسعه صنعت فرش و رونق اقتصاد ناشی از تولید گسترده این هنر دستی زیرساخت‌های رونق اقتصادی استان زنجان نیز مهیا می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با ایجاد اشتغال با توسعه صنعت قالیبافی در استان زنجان بسیاری از مسائل و مشکل اجتماعی و نیز نابسامانی‌های ایجاد شده ناشی از بیکاری در سطح استان برطرف می‌شود.

احمدی از انجام اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت برای بیمه قالیبافان استان زنجان خبر داد و افزود : با همکاری و مشارکت اتحادیه‌های فرش و نیز اداره کل تأمین اجتماعی مسأله بیمه قالیبافان به شکل کامل برطرف می‌شود و در صورت عدم وجود ظرفیت، برای افزایش ظرفیت بیمه شدگان استان زنجان در عرصه قالیبافی اقدام می‎شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تأمین اجتماعی در راستای بیمه بافندگان واقعی فرش اعلام آمادگی می‌کند و اتحادیه قالیبافان نیز با معرفی افراد می‌تواند در راستای برطرف کردن مسأله بیمه صنعتگران این عرصه اقدام کنند.

احمدی با بیان اینکه با بیمه قالیبافی اقدامی است که سبب پایداری افراد شاغل در این حرفه می‌شود، گفت: با ایجاد شرایط و امکانات لازم برای فعالان عرصه قالیبافی علاقه‌مندان فعالیت در این حرفه روز به روز افزایش می‌یابد که برای ایجاد اشتغال در استان بسیار مؤثر واقع می‌شود.

وی عنوان کرد: موانع صادرات فرش دستباف به کشورهای مختلف مرتفع گردیده که در این عرصه استان زنجان می‌تواند در راستای رونق فروش فرش‌های دستباف اقدام کند.

احمدی ادامه داد: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان می‌توان در رونق و توسعه صنعت فرش اقدام کرد و بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت بخش‌های دولتی در راستای برطرف کردن مسائل و مشکلات خود اقدام کند