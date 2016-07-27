به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ۳۰۹ واحد صنعتی از سوی ستاد تسهیل کارگروه رفع موانه تولید استان مرکزی به بانک ها معرفی شده ولی تاکنون فقط دو واحد از دریافت تسهیلات به میزان ۲۵میلیارد ریال بهره مند شده اند که نشان از عدم همکاری بانک ها در حمایت از واحدهای صنعتی دارند.

وی افزود: از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در کشور، ۴۵۰میلیارد تومان به استان مرکزی اختصاص یافته است.

حاجی پور گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در واحدهای صنعتی استان مرکزی مقرر شد در صورتی که بانک های عامل در زمینه پرداخت تسهیلات همراهی و مساعدت کنند، این رقم افزایش یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان داشت: پیشنهاد استان مرکزی در زمینه اعتبارات رونق تولید و رفع مشکلات این بخش در استان یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که مقرر شده در ادامه فرایند، این مبلغ تخصیص یابد.

حاجی پور خاطرنشان ساخت: تاکنون ۹۶۴واحد صنعتی در حوزه های مختلف فعالیت در استان مرکزی برای استفاده از مساعدت های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت نام کرده اند که از این رقم ۴۸۷واحد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰۹ واحد تاکنون برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای راه اندازی این ۳۰۹ واحد صنعتی کوچک و بزرگ، حدود ۴۰۳میلیارد تومان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان داشت: تعهدی که در حوزه استان مرکزی برای سرمایه تامین نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط و طرح های بالای ۶۰درصد براساس تقسیم بندی کل کشور صورت گرفته حدود ۳۳۲واحد است که این طرح ها شامل ۲۴۲واحد صنایع کوچک، ۲۸واحد صنعتی متوسط و ۵۵ واحد صنعتی که با ۶۰درصد ظرفیت اسمی کار می کنند است.

حاجی پور افزود: در بررسی ها و عملکرد ستاد تسهیل و کارگروه رونق تولید، پیشنهاد و درخواست ارائه شده به سازمان حدود ۴۸۷واحد است که این طرح ها شامل ۳۶۴ طرح بنگاه کوچک، ۶۵بنگاه متوسط و ۵۸ طرح صنایع با فعالیت بالای ۶۰ درصد ظرفیت اسمی با اعتبار پیش بینی شده ۶۴۲میلیارد تومان است.