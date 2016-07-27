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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

ضرورت انتقال تکنولوژی کشاورزی بوم سازگار به کشور

ضرورت انتقال تکنولوژی کشاورزی بوم سازگار به کشور

کرج - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ضرورت انتقال تکنولوژی کشاورزی بوم سازگار به کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در حاشیه همایش آموزشی، ترویجی و پژوهشی کشاورزی ویژه «بهره برداران پیشرو» که ظهر چهارشنبه در کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امید است بخش کشاورزی ایران بتواند به همت مردم و حضور پررنگ بخش خصوصی بیش از پیش مسیرهای موفقیت را طی کند.

به گفته زند با توجه به وضعیت آبی کشور باید کشت محصولات با تکنولوژی جدید و کم آب در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تولید به ازای واحد آب را باید جایگزین عملکرد در هکتار کنیم، گفت: با توجه به کمبود خاک مرغوب در کشور، تغذیه خاک باید بوم سازگار باشد.

زند از نیروی انسانی ماهر، سرمایه، زمین و تکنولوژی به عنوان عوامل غیرطبیعی دخیل در بخش کشاورزی یاد کرد و با تاکید بر اینکه تنها ۲۵ درصد کشاورزان تحصیلات بالای سیکل دارند برگزاری تورهای تخصصی کشاورزی را باعث بالا رفتن آموزش و مهارت کشاورزان دانست.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر ضرورت توجه به بخش آموزش، گفت: گاهی رعایت چند نکته در بخش کشاورزی می تواند تولید را چندین برابر افزایش دهد.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش کشاورزی، گفت: مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه کشاورزی بیشتر از ۴ درصد نیست با توجه به نیاز سرمایه گذاری در این حوزه باید شرایط ورود بخش خصوصی فراهم شود بکارگیری و آموزش روش های لازم سود آوری را به دنبال دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در پایان با تاکید بر لزوم تعامل سالم و سازنده بخش های داخلی و خارجی و نیز خصوصی و دولتی، گفت: باید دانش و تکنولوژی مناسب را کشور وارد کنیم چراکه امروزه کشاورزی ایران به شدت به تکنولوژی بوم سازگار نیازمند است.

کد مطلب 3725601

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