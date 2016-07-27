به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ثابت‌نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای در بوشهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد تحول عظیمی در ارائه مهارت‌های فنی در سطح کشور هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای توسعه حرفه‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌افزایی در سطح کشور، اضافه کرد: توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در سطح کشور و تجهیز این مراکز را در دستور کار داریم.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: بهبود وضعیت اشتغال و رفع مشکلات بیکاری در جامعه به عنوان یک اولویت مهم محسوب می‌شود که پیش‌نیاز آن توانمندسازی نیروی انسانی است.

وی مهارت‌افزایی را یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اشتغال دانست و بیان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای نقشی بسیار مهم و اساسی در توانمندسازی جوانان و جویندگان کار دارد.

ثابت‌نژاد ادامه داد: طرح‌های خوبی برای توانمند سازی جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان تدوین شده است و با افزایش امکانات و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای در این مسیر گام برمی‌داریم.

وی از بهبود فضای مهارتی در سطح کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: برون سپاری کارگاه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی در دستور کار است و توجه ویژه‌ای به آموزشگاه‌های آزاد داریم.