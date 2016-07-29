حامد رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین فراخوان عکس برج میلاد تهران گفت: این جشنواره با هدف معرفی این سازه ملی ایرانیان که توسط طراحان و معماران ایرانی ساخته شد، طراحی شده است.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۵ شهریورماه و در دو بخش عکاسی با تجهیزات حرفه ای و تلفن همراه است و هر شرکت کننده می تواند در هر بخش حداکثر ۵ اثر ارسال کند.

مدیر فرهنگی برج میلاد اضافه کرد: دور اول این جشنواره در سال ۹۳ برگزار شد که ۴ هزار اثر در آن دوره به دبیرخانه جشنواره رسید و عکس ها در گالری برج به نمایش درآمد.

رهنما با بیان این مطلب که امسال این جشنواره به صورت بین المللی برگزار می شود گفت: تاکنون ثبت نام هایی از دیگر کشورها نیز داشتیم و قرار است بعد از اکران عکس ها در ایران بر اساس هماهنگی های صورت گرفته این عکس ها در دیگر کشورها نیز به نمایش در آید.

وی اضافه کرد: همچنین امیدواریم با همکاری و هماهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران و در سالروز افتتاح برج میلاد برای معرفی این سازه ملی اقدام به نمایش عکس ها در سطح شهر کنیم آن گونه که در نگارستانی به وسعت یک شهر صورت گرفته است.

مدیر فرهنگی و ارتباطات برج میلاد با اشاره به این مطلب که امسال دبیرخانه دائمی جشنواره نیز تشکیل خواهد شد، گفت: تلاش ما این است که در دوره های بعدی شاهد برگزاری جشنواره هنری برج با موضوعاتی مانند تصویرسازی، مجسمه سازی، پوستر و ... باشیم.

وی درباره اختتامیه این مراسم نیز تصریح کرد: اختتامیه دومین جشنواره عکس برج میلاد در اول مهرماه و در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود در بخش ویژه از تصویرسازان و عکاسان پیشکسوت انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.