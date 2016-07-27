به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد اربعین دانشگاهیان با حضور نمایندگان فرهنگی دستگاه های آموزش عالی کشور امروز ۶ مرداد ماه در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات دانشگاه های مرزی در خدمات رسانی مراسم پیاده روی اربعین سال گذشته و همچنین آمارهایی از تعداد حضور دانشجویان به صورت گروهی و انفرادی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش قرائت شده در جلسه، سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر به صورت سازمان یافته در قالب کاروان های دانشجویی و حدود ۱۵۰ هزار دانشجو نیز به صورت انفرادی زائر اربعین بودند.

در این راستا یکی از محوری ترین برنامه های ستاد اربعین دانشگاهیان که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت تلاش جهت سازماندهی و تجمیع امکانات و ظرفیت ها برای حمایت و پشتیبانی از حدود ۲۰۰ هزار دانشجوی زائر اربعین در سال جاری است.

تبیین و جریان سازی مراسم پیاده روی اربعین در دانشگاه ها، برنامه ریزی و تسهیل در خدمت رسانی به زائران دانشجو و عموم، پیش بینی تسهیلات لازم و جذب حمایت خیرین، آگاه سازی و اطلاع رسانی به زائران، تسهیل امکان حضور اساتید دانشگاه ها و پیش بینی برنامه های مشترک فرهنگی بین دانشگاه های ایران و عراق از جمله اقداماتی است که ستاد اربعین دانشگاهیان در دستور کار دارد.

بر اساس تصمیم ستاد اربعین دانشگاهیان، دانشگاه های ایلام، علوم و فنون دریایی خرمشهر، شهید چمران اهواز، شهدای هویزه و واحد های پیام نور استان خوزستان و ایلام در مرزهای خروجی به زائران به ویژه زائران دانشجو خدمت رسانی خواهند کرد.

همچنین دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، اهواز و کرمانشاه و کانون های هلال احمر دانشگاه ها نیز در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت خواهند داشت.

سوگواره فرهنگی، هنری و ادبی اربعین نیز که اولین دوره آن در سال ۹۴ به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد امسال نیز در بخش های مختلف از جمله عکس، فیلم، شعر، سفرنامه، دلنوشته و غیره همزمان با آغاز ماه محرم تا پایان ماه صفر برگزار می شود.

ستاد اربعین دانشگاهیان زیر مجموعه ستاد مرکزی اربعین کشور و با محوریت و مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم متشکل از نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بسیج دانشجویی است. دبیرخانه دائمی این ستاد و کمیته های تخصصی در سازمان بسیج دانشجویی کشور مستقر است.