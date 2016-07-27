به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، سرهنگ جاوید مهری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق به‌وسیله شخصی معلوم با یک دستگاه خودرو وانت پیکان در سطح شهرستان اسفراین، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی دایره مبارزه با کالا قاچاق و ارز این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی خودروی موردنظر را در سطح شهرستان شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه توقیف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو وانت پیکان موفق به کشف ۲۵ هزار ۷۰۰ نخ سیگار خارجی به ارزش ۸۰ میلیون ریال شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه یک متهم در این راستا دستگیر شد، گفت: متهم با همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

سرهنگ مهری بابیان اینکه طرح‌های مبارزه با کالای قاچاق به‌صورت مستمر ادامه دارد از هم استانی‌ها خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریع‌تر به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به دستگیری آنان اقدام شود.