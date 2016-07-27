به گزارش خبرگزاری مهر سازمان هواشناسی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، ‌طی سه روز آینده درسیستان وبلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، کرمان و شرق فارس افزایش ابر و در بعد از ظهر رگبار باران گاهی با رعد وبرق و وزش باد شدید موقتی، وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.

این اطلاعیه افزود: همچنین امروز در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بعد از ظهر روز پنج شنبه در گیلان و روز جمعه در گلستان، شمال سمنان، شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش باران گاهی با رعد و برق و احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی بر این اساس توصیه کرد جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، اقدامات و آمادگی لازم همراه با اطلاع رسانی و توصیه‌های لازم به هم‌میهنان و مسافران صورت گیرد.