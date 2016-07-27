برند مدارس جامع زیست محیطی در شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، مراسم اختتامیه مدارس جامع زیست محیطی استان فارس با حضور جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان فارس و معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس و کارشناسان محیط زیست در خانه سلامت آموزش و پرورش برگزارشد.

محسن جعفری نژاد معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مدیران مدارس جامع زیست محیطی استان فارس و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محیط بان محیط زیست استان، شهید منوچهر شجاعیان که در آموزش زیست محیطی دانش آموزان مدارس جامع زیست محیطی در پارک ملی بمو نقش پررنگی داشته اند، گفت: مدارس، منجر به تغییر زندگی و عملکرد و رفتار و تغییر نگرش جامعه خواهند شد.امروز در زمینه محیط زیست درگیر بحرانهایی متعددی هستیم و میتوان با همراهی و همکاری آموزش و پرورش بسیاری از این بحرانها راپشت سر گذاشت.

وی هدف از آموزش و پرورش را ایجادروحیه نشاط و سلامت در جامعه دانست و افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در استان فارس گامهایی برای دستیابی به این مهم برداشته شده و هم اکنون استان فارس در بحث مدارس جامع در کشور پیشرو است .

جعفری نژاد به بحران امنیت انسانی اشاره کرده و افزود: مقوله امنیت انسانی، سلامت، بهداشت و محیط زیست را در بر می‌گیرد و زمانی که امنیت انسانی وجود داشته باشد امنیت ملی ایجاد خواهد شد.

وی بحرانهای اقتصادی در کشور را در اثر بی توجهی به محیط زیست دانست و افزود: منابع آبی کشور، تالابها و رودخانه ها در اثر بهره برداری بیش از حد و بی توجهی نابود شدند تا جایی که امروز در تهیه آب شرب در کشور مشکلاتی ایجاد و با کمبود منابع آبی مواجهیم.

معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تصریح کرد: و امروز امید است با توجه به اینکه آموزش و پرورش نقش اساسی در آموزش دارد با کمک معلمان و با تلاشی مضاعف در جهت حفظ محیط زیست گامهایی بلند برداشته شود.

جعفری نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت زیستی زمین و بهره برداری از اکوسیستم گفت: در ۸ ماهه اول سال ۲۰۱۵ ظرفیت زیستی کل جهان در سال به اتمام رسید.

وی رتبه ایران را در زمینه فرسایش خاکی در دنیا رتبه اول دانست وساخت بی رویه و غیر اصولی سدها در ایران را فاجعه دانست و افزود: سدهایی که حتی نمی‌توانند آب شرب بسیاری از مناظق را تامین کنند باعث خشک شدن تالابها شدند.

وی در پایان موفقیت استان فارس در اجرای طرح مدارس جامع زیست محیطی را مرهون خدمات و زحمات تشکلهای مردم نهاد و مدیران و معلمان تلاشکر این مدارس دانست.

در این مراسم زهرا شفیعی سروستانی رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس گزارشی از روند اجرایی شدن مدارس جامع زیست محیطی در استان فارس را ارائه کرد.

سپس مدیران مدارس جامع زیست محیطی استان فارس گزارشی از روند اجرای این طرح در مدارس خود در سال گذشته را ارائه کردند.

همچنین شهلا ایادی مدیر تشکل مردم نهاد پاکسازان طبیعت فارس به نمایندگی از تشکلهای مردم نهاد فعال در عرصه آموزش در مدارس جامع به بیان فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد در سال تحصیلی گذشته پرداخت.

جعفری معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس نیز در این مراسم،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط بان محیط زیست استان گفت: اگر در جامعه بخواهیم به تمام ابعاد سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سلامت دست یابیم، بدون شک باید همه تلاشمان را معطوف بر آموزش و پرورش بدانیم.

وی افزود: تمامی اقشار جامعه و همه خانواده ها در هر سطحی با آموزش و پرورش سر و کار دارند و این نهاد بهترین مکان برای تغییر نگرش در جامعه است و هر برنامه راهبردی و عملیاتی باید در آموزش و پرورش نهادینه شود.

در این مراسم برای اولین بار در کشور از تابلوی مدارس جامع زیست محیطی در شهر شیراز رونمایی به عمل آمد.

در پایان از کلیه مدیران ،معلمان ،مدرسان و تشکلهای مردم نهاد همکار در اجرای این طرح در استان فارس تقدیر شد.