به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی سالروز شهادت شهید صارمی و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: رسانه ها به عنوان یار و یاور مسئولان باید همواره در صدد افزایش نقاط قوت مدیران و مسئولان اجرایی باشند و مدیران نیز وظیفه دارند همکاری با این قشر از جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی افزود: اعتقاد، تعامل، همکاری و همفکری با رسانه ها باعث حفظ شان و منزلت مدیران و ارتقاء بهره وری و رفع گره های کور جامعه می شود و همین امر سبب موفقیت مدیران در انجام وظایفشان خواهد شد.

سرپرست فرمانداری بروجرد با بیان اینکه خبرنگاران همواره با قلم خود راهکارهای اساسی را به مردم نشان داده تا از این طریق شاهد رشد و ترقی جامعه باشیم گفت: رسانه ها باید از درج مطالب ناامید کننده و غیر واقعی پرهیز کنند و در غالب یک تیم با همکاری و همدلی به رونق اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم کمک کنند.

کورانی فر افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود بیکاری در سطح کشور و شهرستان خبرنگاران سعی کنند جایگاه بروجرد را با کمک و همیاری یکدیگر در راستای مثبت گرایی افزایش و ارتقا داده و از پرداختن به مسائل حاشیه ای و جزیی خودداری کنند.

وی با اشاره به جلسات برگزار شده در سطح شهرستان و حضور خبرنگاران در اینگونه جلسات عنوان کرد: جلسات سطح شهرستان باید به صورت مو شکافانه، مختصر، جمع بندی شده، تخصصی و با خروجی برگزار شود تا خبرنگاران بتوانند نطق نوشتاری وخبری خود را به خوبی برای مردم انعکاس دهند.

سرپرست فرمانداری بروجرد با تاکید بر اینکه نگاه مسئولان به خبرنگاران باید به یک چشم باشد چرا که هیچ رسانه یا خبرگزاری بر دیگری مقدم نیست گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان مجری اصلی رسیدگی به مشکلات خبرنگاران وظیفه دارد در اسرع وقت با سازماندهی و برنامه ریزی مناسب در راستای رفع مشکلات این قشر اقدام کند.

کورانی فر در ارتباط با فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید صارمی افزود: از آنجا که شهرستان بروجرد زادگاه این شهید والا مقام محسوب بوده، بزرگداشت این روز باید در این شهرستان هرچه باشکوه تر و با افتخار و در شان و منزلت این شهید والا مقام برگزار شود.

وی افزود: شهید صارمی با قلم خونین خود به ما درس آزادگی، فداکاری، ایثار را آموخت و با پایبندی به نظام و انقلاب تا آخرین نفس در جبهه مقاومت ایستادگی کرد.