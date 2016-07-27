به گزارش خبرگزاری مهر، «یورگن کلوپ» به مهاجم خود گفته دنبال تیم بگردد. وی که در سال ۲۰۱۴ با قراردادی دو ساله به لیورپول پیوست دوران ناموفقی را در این باشگاه لیگ برتری پشت سر گذاشت و به عنوان بازیکن قرضی به میلان رفت.

وی اکنون در لیورپول جواب شده است و «فکرت اورمان» می گوید از او خواسته به بشیکتاش بپیوندد.

«ماریو گومز»، مهاجم آلمانی بشیکتاش، پس از وقوع حوادث تروریستی و نیز کودتا در ترکیه از ادامه حضور در فوتبال در این کشور انصراف داد.

مدیر باشگاه بشیکتاش اکنون خبر داده که بالوتلی برای حضور در این تیم ابراز تمایل کرده است و آنها می خواهند این بازیکن را جذب کنند.