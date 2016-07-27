به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در سنندج گفت: دوران مشقت، تحریم و مشکلات اقتصادی به پایان رسیده است و اکنون بهترین فرصت برای بهره برداری صحیح از پتانسیل های موجود است.

وی عنوان کرد: شرایط و وضعیت حاکم بر کشورهای همسایه ما موجب شده که سرمایه گذاران خارجی به دلیل امنیت موجود درایران بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در کشورما را داشته باشند.

وی اظهارداشت: امروز زمان بیدارشدن از خواب غفلت است چراکه جوانان ما مستحقق بیکاری و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر کشورمان شده است، نیستند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: متاسفانه قوانین زیادی مزاحم و مانع کار فعالین اقتصادی و صنعت گران و تولیدکنندگان کشورمان است که مدیران می توانند با درک بالای خود از سیاست های کلان نظام و حفظ احترام به قانون در این راستا آسان کاری و تسهیل کنند.

حسینی افزود: انتظار می رود مدیران به نفع مردم و اقتصاد و تولید کشور قوانین را تفسیر کنند تا شاهد رونق تولید ودر نتیجه افزایش رفاه مردم باشیم.

وی عنوان کرد: نگاه و نگرش مسئولان ارشد کشور در دولت گذشته به بخش تولید ضررهای فراوانی به این بخش وارد کرد و همین مسئله موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ما شد.

وی با اشاره به اینکه تولید اساسی ترین و مهمترین بخش از اقتصاد محسوب می شود، اظهارداشت: افزایش تولید منجر به افزایش درآمد و ایجاد شغل پایدار و ارتقای رفاه می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: می طلبد مدیران و مسئولان ما با حفظ جایگاه تولید و اعتقاد و ایمان به تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور حرکت کنند.

حسینی عنوان کرد: متاسفانه تعدادی از مدیران شعار حمایت از بخش تولید را می دهند ولی در عمل برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بسیار کند اقدام می کنند و این در حالی است که زمان نقش تاثیرگذاری در عملکرد واحدهای تولیدی ایفا می کند.

وی بیان کرد: معتقدم اولین حرکت واقدام در راستای توسعه کردستان تامین بودجه و اعتبارات برای آن نیست بلکه احترام به تولید کننده نخستین رکن این امر مهم است.