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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز تاکید کرد:

ضرورت اجرای طرح کمربند حفاظتی اراضی ملی در البرز

ضرورت اجرای طرح کمربند حفاظتی اراضی ملی در البرز

کرج-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بر اجرای طرح کمربند حفاظتی برای اراضی ملی در استان تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح باعث تسهیل درشناسایی وتشخیص مرز کنترلی اراضی ملی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی در دومین کارگاه آموزشی سراسری معاونان حفاظت و امور اراضی کشور که صبح چهارشنبه در مرکز آموزشی شهید جوانشیر استان البرز برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین همایش سراسری معاونان حفاظت و امور اراضی کشور به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است و تا روز پنج شنبه هفتم مراد ماه سال جاری ادامه دارد.

 وی با بیان اینکه به طور قطع برخی اوقات حواشی رودخانه ها و  اراضی که تحت عنوان مستثنیات تلقی می شود در اختیار مردم قرار دارد، افزود: در راستای ساخت و سازهای صورت گرفته باید قوانین مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم برخی اوقات حریم دریاها و رودخانه ها بسته و مانع از ورود گردشگران می شوند.

وی با اشاره به اینکه شاهد کاهش تصرفات در زمینه اراضی ملی به سبب اقدامات انجام گرفته بوده ایم، تصریح کرد: بدون شک این روند با جدیت هر چه تمام تر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان البرز با تاکید بر لزوم در اختیار داشتن عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای به منظور مدیریت عرصه های منابع طبیعی، گفت: با تحقق این مهم اصلاح هندسی پلاک های اجرای مقررات، تحقیق حدود اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص، استخراج و بازیابی اطلاعات مکانی قدیمی، نقاط مشخصه و غیره  جهت بررسی اعتراضات، استعلامات و رفع ابهامات کمیسیون ماده واحده، کارگروه آراء علیه، هیئت نظارت و مراجع قضایی را شاهد می شویم.

وی بیان کرد: یکی از پروژه های اداره کل منابع طبیعی استان حفاظت و حمایت به منظور تثبیت حاکمیت دولت برعرصه های ملی و منابع طبیعی، تعیین مرز اراضی ملی و مستثنیات با احداث کمربند حفاظتی به صورت حفر کانال، احداث سیم خاردار و فنس کشی است.

فرضی با اشاره به مزایای اجرای طرح کمربند حفاظتی، خاطرنشان کرد: با توجه به سطح وسیع عرصه های ملی اجرایی شدن این طرح باعث تسهیل در شناسایی و تشخیص مرز کنترلی اراضی ملی و مستثنیات توسط محافظان و ماموران منابع طبیعی می شود.

وی در پایان گفت: عدم سوءاستفاده افراد سود جو و منفعت طلب مبنی بر بروز تجاوزات و تخلفات در عرصه های ملی و منابع طبیعی خصوصا در کلان شهرها از دیگر مزایای این طرح محسوب می شود.

کد مطلب 3725667

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