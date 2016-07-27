به گزارش خبرنگار مهر، استقلال خوزستان یکی از تیم‌هایی است که با وجود قهرمانی در لیگ گذشته، رقم قرارداد بازیکنانش افزایش چشمگیری نداشته و نسبت به خیلی از تیم‌های مدعی دیگر، تیم ارزانی محسوب می‌شود. گرانترین بازیکن استقلال این فصل ۷۰۰ میلیون تومان قرارداد بسته است. همچنین سرمربی این تیم هم با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی قراردادش را ثبت کرده است.

امید سینک –

رحیم زهیوی ۶۰۰ میلیون

محمد طیبی ۷۰۰ میلیون

مهدی زبیدی ۳۰۰ میلیون

مهدی مومنی ۵۵۰ میلیون

میثم دورقی ۴۰۰ میلیون

باقر هاشمی ۶۰ میلیون

عزت الله پورقاز ۶۰۰ میلیون

سیدجلال عبدی ۳۰۰ میلیون

گودرز داوودی ۳۰۰ میلیون

علی دغاغله ۴۰۰ میلیون

عقیل شویعی کعبی ۳۰۰ میلیون

حسن بیت سعید ۵۰۰ میلیون

علی اصغر عاشوری ۳۰۰ میلیون

فرشاد جانفزا ۳۰۰ میلیون

پیمان شیرزادی ۳۵۰ میلیون

فرشاد سالاروند ۳۵۰ میلیون

حسین بهرامی ۲۰۰ میلیون

دانیال ماهینی ۳۵۰ میلیون

سجاد بالغ ۲۵ میلیون

سلمان بحرانی ۱۶۰ میلیون

ابوالفضل علایی ۱۵۰ میلیون

حسین بازیاری ۱۶۰ میلیون

مصطفی قنبری زاده ۳۰ میلیون

حسین پورحمیدی ۲۵ میلیون

علیرضا دغاغله ۱۵ میلیون

پدرام محمدی ۱۲ میلیون

حسن پورحمیدی ۲۰ میلیون

رافائل روبالو ماسیل ۳۰۰ میلیون ۸۹۵ هزار تومان

محمد شریفی ۲۵ میلیون

دیوید فرانک سیلوا ۶۰۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان

همچنین مبلغ قرارداد کادر فنی استقلال خوزستان به این شرح است:

سیداکبر پورموسوی ۵۰۰ میلیون

عمید جمالی پور ۱۰۰ میلیون

فرشاد بختیاری زاده ۱۶۰ میلیون

محمدرضا هویزه ۴۲ میلیون

حسن حزبه ییان ۳۵ میلیون

بهمن روشنایی ۱۱۰ میلیون

صادق نوروزی ۱۱۰ میلیون

حیدر شریفی ۱۰۰ میلیون

فریبرز مرندی ۴۵ میلیون

سیروس نعمتی زاده ۲۰۰ میلیون

سیدعلی مراد سالاری فر ۴۵ میلیون