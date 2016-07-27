به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، حمزه اعتماد در بازدید از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان دیر افزود: آموزش‌های فنی و حرفه ای می‌تواند توانایی‌های فرد را برای احراز حرفه و کسب و کار ارتقا دهد.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل بیکاری جوانان و نوجوانان فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار است که انتظار می‌رود مرکز آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش‌های مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.

فرماندار دیر ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم در سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.