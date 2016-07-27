به گزارش خبرنگار مهر، سید کرامت‌الله کریمی ظهر چهارشنبه در اولین نشست هم اندیشی با مدیران شبکه‌های اجتماعی استان افزود: گردش سریع اطلاعات در جامعه یکی از مزایای مهم شبکه های اجتماعی است که می توان با مدیریت مناسب این شبکه ها در راستای توسعه مسال فرهنگی در جامعه اقدام کرد.

وی بیان داشت: رسیدن اطلاعات مطلوب در سریع ترین زمان ممکن و افزایش اعتماد و اعتمادسازی میان کاربران و اعضای شبکه‌ها از نقاط قوت شبکه‌های اجتماعی است.

کریمی تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی باید خدشه ای به حریم خصوصی افراد وارد نکنند و در راستای پررنگ کردن ارزشها در جامعه قدم بردارند.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران شبکه‌های اجتماعی خود را فارغ از هر گونه نظارت و امنیتی می‌دانند، گفت: در این راستا شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های فعال فضای مجازی شناسنامه دار می شوند.

کریمی اظهار داشت: در راستای رصد فعالیت فضای مجازی و اثرگذاری هر چه بیشتر این فضا در توسعه جامعه برنامه‌ریزی دقیقی انجام خواهد شد.