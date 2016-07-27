۶۰۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران آماده تخریب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای نوسازی بافت فرسوده در شهر گچساران ساکنان بسیاری از این واحدها اعلام آمادگی کرده اند.

وی بیان داشت: بافت فرسوده در شهر گچساران بسیار خطرساز و به شدت نیازمند نوسازی است.

خادمی اظهار داشت: نوسازی این بافت از ضرورتهای آینده این شهر برای راحتی و رفاه حال مردم خواهد بود.

استاندار بر لزوم مشارکت بیشتر مردم در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: احیای این بافت از سال گذشته آغاز شده است و در راستای نوسازی واحدها نیز تسهیلات ویژه به ساکنین این واحدها اعطا می شود.

خادمی افزود: نقشه احداث ۳۰۰ واحد مسکونی در این بافتها تهیه شده است و آماده احداث هستند.

وی افزود: برخی از مالکین واحدها نیز برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.