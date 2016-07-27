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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۶۰۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران آماده تخریب هستند

۶۰۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران آماده تخریب هستند

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۰۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران آماده تخریب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه  در جمع خبرنگاران افزود: در راستای نوسازی بافت فرسوده در شهر گچساران ساکنان بسیاری از این واحدها اعلام آمادگی کرده اند.

وی بیان داشت: بافت فرسوده در شهر گچساران بسیار خطرساز و به شدت نیازمند نوسازی است.

خادمی اظهار داشت: نوسازی این بافت از ضرورتهای آینده این شهر برای راحتی و رفاه حال مردم خواهد بود.

استاندار بر لزوم مشارکت بیشتر مردم در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: احیای این بافت از سال گذشته آغاز شده است و در راستای نوسازی واحدها نیز تسهیلات ویژه به ساکنین این واحدها اعطا می شود.

خادمی افزود: نقشه احداث ۳۰۰ واحد مسکونی در این بافتها  تهیه شده است و آماده احداث هستند.

وی افزود: برخی از مالکین واحدها نیز  برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

کد مطلب 3725704

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