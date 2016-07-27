به گزارش خبرگزاری مهر، هومن صمیمی مسئول برگزاری این رقابتها گفت: حضور بهترین های تهران که به نوعی بهترین کشور محسوب می شوند سطح بسیار بالایی را از نظر فنی دراین مسابقات رقم زد.

وی در ادامه افزود: در این رقابت ها سعی نمودیم که از بهترین داوران در این رویداد مهم استفاده کنیم که جا دارد از داورانی که در این مقطع با ما بودند قدردانی کنم.

صمیمی همچنین گفت: آقایان علی روشنی کیا، میلاد محبی و سپهر لبابی به مقام های دوم تا پنجم دست پیدا کردند و به کلیه نفرات برتر جوائز نقدی بسیار بالایی اهدا شد.

وی در پایان گفت: از مسئولین هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران و مدیریت مجموعه خورشید که چنین مسابقاتی را برنامه ریزی واجرا کردند کمال سپاس وتشکر را می نمایم.