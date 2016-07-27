به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیران کل امور اداری و مالی استانداری‌های سراسر کشور در همدان عنوان کرد: دولت یازدهم در اوج بحران های کشور ناجی اقتصاد بود و توانست التهابات بازار را آرام کند.

وی با بیان اینکه دولت را نباید تنها بگذاریم، گفت: دولت را نباید در شرایطی که تخریب ها در قالب انتقادها یا به هر شکل دیگر در حال انجام است، تنها گذاشت.

نیکبخت با بیان اینکه بیشتر تخریب ها به خاطر انتخابات سال آینده است، گفت: در این شرایط وظیفه ما انتقال خدمات دولت به مردم بدون بزرگنمایی و اغراق است چرا که دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن خود با وجود تمام مشکلات کارهای ارزشمندی انجام داده است.

وی نجات اقتصاد و احیا اخلاق را از شعارهای دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: نرخ رشد اقتصادی پس از اقدامات دولت تدبیر و امید به وضعیت بهتری رسید که نتیجه تلاش دولت برای نجات اقتصاد بوده است.

استاندار همدان عنوان کرد: دولت در شرایط تنگنا و مشکلات ناشی از تحریم ها در سیاست خارجی روان سازی روابط را پیشه کرد و توانست با حفظ عزتمندی کشور، حقانیت ایران را به دنیا ثابت کرده و ایران را از ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل خارج کند.

نیکبخت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید طرح تحول نظام سلامت را به اجرا درآورد و سهم استان همدان از این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: از سال ۹۳ تاکنون ماهانه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل جدید در همدان به استناد اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: بر همین اساس در سال ۹۳ یک‌هزار و ۶۰۰ کارگاه و در سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ کارگاه جدید در تأمین اجتماعی استان همدان به ثبت رسیده است.

استاندار همدان بیکاری را سرسام‌آور دانست و با بیان اینکه این پدیده مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود، اظهار داشت: هدفگذاری شده تا نرخ رشد اقتصادی به ۸درصد برسد.

وی گفت: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و شرایط موجود در استان همدان تاکنون ۵۵۵ در ۶۸ جلسه با عنوان کمیته تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب شده است که از این تعداد ۲۱۹ مصوبه اجرایی شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه بانک های استان تاکنون همکاری خوب و همه جانبه ای با این کمیته داشته اند، گفت: ستاد تسهیل با فرماندهی معاون اول رئیس جمهوری در استان ها تشکیل شده است و وزیر کشور به اندازه مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی نیز توجه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه همدان می‌تواند بعد از استان‌های مشهد و قم، نخستین استان گردشگری کشور باشد، گفت: همدان استانی ۴ فصل است و به دلیل داشتن آب و هوای مناسب در هر ۴ فصل سال می‌تواند میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور باشد.

استاندار همدان با اشاره به وجود یک‌هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی در استان همدان، افزود: همدان با ۹ استان اقماری خود بین یک و نیم تا سه ساعت فاصله دارد.

نیکبخت با بیان اینکه برای توسعه گردشگری نیاز به هتل است، ادامه داد: ایجاد ۱۰ هتل در استان همدان آغاز شده و با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال ساخت است که از این تعداد دو هتل ۴ ستاره و بقیه ۵ ستاره هستند.