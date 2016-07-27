به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس روز شنبه ۹ مردادماه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) با حضور مدیران شهری شهرداری منطقه یک ، مسئولان ورزش، قهرمانان، پیشکسوتان ورزشی، خانواده های معظم شهدا و عموم مردم در شمال تهران برگزار می شود.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید گمنام ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد کربلا واقع در بزرگراه شهید آیت ا... صدر، آغاز می شود و با حضور عموم مردم ، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ، به سمت خیابان شهید قلندری ادامه پیدا خواهد کرد و سرانجام مراسم خاکسپاری در محل فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران انجام می‌ شود

این مقام مسئول تصریح کرد: در این مسیر علاوه بر انجام تبلیغات محیطی ایستگاه های صلواتی نیز برای پذیرایی از تشییع کنندگان بر پا می شود.

رضایی خاطر نشان ساخت: مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گمنام روز جمعه، ۸ مردادماه پس از نماز مغرب وعشا در محل فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی ، مداحی و دعا برگزار خواهد شد.

گفتنی است این شهید گمنام ۱۸ ساله که در عملیات کربلای ۴ به درجه شهادت نایل شده ، در منطقه عملیاتی (ام‌الرصاص) توسط گروه‌های تفحص کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد.